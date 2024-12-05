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Coral Travel Group‘a ‘Turizm Kartalı’ ödülü 

Polonya’nın turizm sektöründeki en önemli ödüllerinden birisi olan “Turizm Kartalı” ödülü, Coral Travel Group’un Polonya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Ergün’e verildi.

Haber Merkezi
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Coral Travel Group‘a ‘Turizm Kartalı’ ödülü 
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100 yılı aşkın tarihiyle Polonya’nın en büyük ve en saygın gazetesi  olan Rzeczpospolita tarafından verilen ödül, turizme üstün katkılarda bulunan kişileri onurlandırma amacı taşıyor.

Jürisinde turizm sektör birliklerinin temsilcilerinin, kamu görevlilerinin ve gazetecilerin yer aldığı ödül, turizmin gelişiminde pay sahibi olan ve sektöre yön veren girişimciler, uzmanlar, politikacılar, kamu görevlileri ve akademisyenlere veriliyor. 

Coral Travel Group’un Polonya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Ergün de Polonya turizmine uzun yıllardır verdiği katkılardan, iş hayatındaki başarıları ve örnek tavırları nedeniyle ödüle layık bulundu. 

“935 bin Polonyalıya tatil hizmeti sunduk”

Polonya’da 25 yıldır faaliyet gösteren Coral Travel, ülkenin en büyük ve marka bilinirliği en yüksek tur operatörlerinden biri konumunda. Polonya’da pazar paylarının yüzde 20’yi aştığını dile getiren Kaan Ergün, “Bu sene 935 bin civarında Polonyalı misafirimize tatil hizmeti sunuyoruz. Türkiye’de 2024 boyunca 500 binin uzerinde Polonyalı misafirimizi ağırladık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük turizm gruplarından biri olan Coral Travel Group; Polonya’nın yanı sıra Avrupa’da faaliyet gösterdiği 10 kaynak pazarda büyümeye devam ediyor. 2024’te 2 milyonu aşkın Avrupalı turiste ve toplamda 3,3 milyon turiste hizmet veren Coral Travel Group, hizmet verdiği kaynak pazarlardan ülkemize 1,65 milyon turist getirdi.

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