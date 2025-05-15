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Corendon Airlines, Mısır'ın Turizm ve Sivil Havacılık bakanlarını ziyaret etti

Corendon Airlines'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Mısır'ın Turizm ve Sivil Havacılık Bakanlarını ile görüşmeler gerçekleştirdi. Şirket 1 Temmuz itibariyle Hurgada - Amsterdam seferlerine başlayacak.

Haber Merkezi
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Corendon Airlines, Mısır'ın Turizm ve Sivil Havacılık bakanlarını ziyaret etti
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Kuruluşunun 20. yılını kutlayan “tatil hava yolu” Corendon Airlines, aktif rotaları arasında yer alan Mısır’a daha fazla turist taşımak amacıyla önemli adımlar atıyor.
 
Bu hedef doğrultusunda Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve COO Atılay Batu, Mısır Sivil Havacılık Bakanı Dr. Sameh El Hefny ve Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Verimli geçen görüşmelerde Yıldıray Karaer, Corendon Airlines'ın Mısır pazarına yönelik stratejik vizyonunu ve gelecek dönem planlarını detaylı bir şekilde aktardı.

Şarm El-Şeyh ve Hurgada'ya seferler

Coğrafi güzellikleri ve tarihi mirasıyla bir cazibe merkezi olan Mısır’a büyük önem veren Corendon Airlines bu kapsamda; turizm merkezi Şarm El-Şeyh’e yapılan uçuşlara ek olarak, 1 Temmuz itibarıyla Hollanda'nın Amsterdam şehrinden Hurgada'ya da günlük direkt seferler başlatmaya hazırlanıyor. Corendon, Mısır’ın turizm yönünden gelişen bir başka bölgesi Marsa Alam’a da seferler düzenliyor.

“Mısır turizmine önemli katkılar sağlıyoruz”

Mısır’ın turizm sektöründe kilit bir oyuncu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldıray Karaer, "Corendon Airlines ve Corendon Turizm Grubu olarak Mısır turizmine önemli katkılar sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde güçlü iş ortaklıkları kurarak hem misafirlerimize hem de sektöre daha yüksek değer sunmayı amaçlıyoruz," şeklinde konuştu.

Corendon, Mısır’da Afrika Turizm Fuarı’na katılacak

Corendon Airlines ayrıca, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde Şarm El-Şeyh’te Rixos Otel’de düzenlenecek olan Afrika Turizm Fuarı’na katılacak. Fuara katılımla Mısır turizmine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serecek olan Corendon, etkinlik kapsamında sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek yeni iş birliği fırsatları oluşturmayı hedefleyecek.

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