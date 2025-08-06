Corendon Airlines, Türkiye’nin en büyük 196. özel şirketi oldu

Kuruluşunun 20’nci yılını kutlayan Corendon, 2011 yılında ilk kez girdiği Capital 500 listesinde aralıksız olarak yer almayı başaran hava yolu şirketi, yıldan yıla gösterdiği performansla listede üst sıralara doğru ilerleyerek Türkiye ekonomisine değer katan lider kuruluşlar arasında konumunu sağlamlaştırdı.

“Capital 500 listesinde yükselmiş olmak, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve operasyonel gücümüzün bir göstergesi oldu”

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, elde edilen başarıyla ilgili şunları söyledi:

“Tatil Havayolu’ vizyonuyla 2005 yılında çıktığımız yolculukta, sektöre değer katan pek çok ilke imza attık. Geride bıraktığımız 20 yılda milyonlarca yolcuyu güvenli, konforlu ve ilham veren seyahat deneyimleriyle buluşturduk.

2025 yılında kuruluşumuzun 20. yılını kutlarken, Capital 500 listesinde 203. sıradan 196. sıraya yükselmiş olmak, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve operasyonel gücümüzün bir göstergesi oldu.

Türkiye’nin en büyük özel şirketlerinin yer aldığı bu prestijli listede ilerlemeyi, yalnızca finansal bir başarı değil; aynı zamanda ülke ekonomisine, turizme ve istihdama sağladığımız katkının da bir teyidi olarak görüyoruz.

Bugün 35 uçaklık filomuzla yılda 10 milyon yolcuya hizmet veriyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Yeni nesil, yakıt verimliliği yüksek uçaklarla filomuzu güçlendirmeye, uçuş ağımızı çeşitlendirmeye ve müşteri deneyimine yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Bu başarıda en büyük paya sahip olan ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve bizi tercih eden değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum.”