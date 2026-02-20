Corendon Airlines uçuş menüsüne "Mangal Lahmacun"u ekledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, Türk mutfağının lezzetleriyle uçak içi menüsünü genişletmeye devam ediyor.

Daha önce döner servisi yapan şirket, eski futbolcu Lukas Podolski'nin markası Mangal Döner işbirliğiyle lahmacunu da yolcularıyla buluşturdu.

Özellikle Almanya-Türkiye hattında seyahat edenlerin tercih ettiği belirtilen ürüne ilişkin uçuş içi satış verileri, her 20 yolcudan birinin lahmacun siparişi verdiğini ortaya koydu.

Geleneksel Türk mutfağını modern yorumla sunan markanın ürünü, uçuş sırasında sıcak servis ediliyor. Taş fırın geleneğinden ilhamla, ince hamur ve baharatlı iç harçla hazırlanan lahmacun, Almanya ile Türkiye arasındaki kültürel bağı lezzet üzerinden yansıtan bir köprü niteliği taşıyor.