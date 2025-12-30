Corendon Airlines’a “Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülü”

Hüseyin ASLIYÜCE

Turkuvaz Medya Grubu’nun aylık ekonomi yayını InBusiness Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri, 15 Aralık 2025 tarihinde Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. İlklerin havayolu şirketi Corendon Airlines, sürdürülebilir ürün ve uygulamalarıyla ödül kazanan kurumlar arasında yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile InBusiness Dergisi editörlerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Corendon Airlines’ın Antalya Havalimanı’nda sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımına başlaması, bu uygulamayı ölçeklendirme hedefi ve IATA Fly Net Zero 2050 taahhüdünü desteklemesi, ödüle gerekçe olarak gösterildi.

Sürdürülebilir havacılık alanında attığı adımlarla hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine örnek olan Corendon Airlines, 2024 yılında Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle Fraport TAV Antalya Havalimanı’ndan başlayarak SAF yakıtını operasyonlarına entegre etmiş; Türkiye’de havacılık sektöründe çevresel etkiyi azaltmaya yönelik örnek uygulamalardan birine imza atmıştı.

Corendon Airlines Uçuş Operasyon Mühendislik Müdürü Gökmen Düzgören ödülle ilgili, “Sürdürülebilirlik, Corendon Airlines olarak yalnızca bir vizyon değil, operasyonlarımızda karşılığı olan somut bir sorumluluk. 2024 yılında Antalya Havalimanı’ndan başlayarak hayata geçirdiğimiz SAF yakıt uygulamasının bugün Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülü ile taçlandırılması, doğru yönde ilerlediğimizin önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde SAF kullanımını artırarak, havacılık sektöründe çevresel etkiyi azaltmaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.