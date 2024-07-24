Cosentino, sürdürülebilirliğe 30 milyon Euro harcadı

Cosentino, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Şirketin, karbon ayak izinin azaltılması, döngüsel ekonomi ve düşük etkili ürün tasarımı alanında yaptığı çalışmalara yer verilen rapor; eğitim ve kültür-sanat çalışmalarıyla toplum üzerinde olumlu bir etki yaratan farklı girişimlere genel bir bakış sunuyor.

30 milyon Euro yatırıma imza attı

Daha yaşanabilir bir dünya kurmak için doğal kaynakların sürekliliğinin sağlamasını ve yenilenebilir enerji kullanımının üretim süreçlerinde kullanılmasına özen gösteren Cosentino, bu çerçevede 2023 yılında çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında yaklaşık 30 milyon Euro, çevresel kontrol ve iyileştirmeye ise 13,5 milyon Euro yatırım gerçekleştirdi. Bu sayede, karbon ayak izini 2018 yılına kıyasla yüzde 10,3 oranında azaltan şirket, Cantoria'daki Cosentino Endüstri Parkı'nın fabrikalarının çatılarına da 28 bin güneş enerjisi paneli kurdu. Şu anda mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 20'sini yenilenebilir ve temiz kaynaktan elde eden Cosentino, kendi Kentsel Atık Su Yenileme İstasyonu’nu da (ERAR) devreye sokarak komşu kasabalardan gelen atık sulara ikinci bir hayat verdi ve yüzde 99 geri dönüştürülmüş su kullanımına imza attı. Tüm bunlarla birlikte, atıklarının geri kazanımı ve yeniden kullanımı konusunda ilerleme kaydeden Cosentino, 2023 yılında üretim süreçlerinde ortaya çıkan tüm katı atıkların geri kazanım oranını yüzde 16,5'e yükseltti. Ayrıca, Silestone® ve Dekton® ürünlerinin üretiminde geri dönüştürülmüş veya geri kazanılmış hammadde kullanımını yüzde 9,6'ya çıkardı.

İstihdam, eğitim ve kültür-sanat konularında öncü bir rol üstlendi

İstihdama ve eğitme de büyük bir önem veren Cosentino, 2023 yılında 188 kişiye istihdam sağlayarak 2020'den bu yana yüzde 27,4 artışla dünya çapında toplam 6 bini aşkın çalışana ulaştı. Şirket içi eğitimde ise fark yaratan çalışmalara imza atan Cosentino, 8 bini sağlık ve güvenlik olmak üzere 70 bin saatini çalışan eğitimine ayırdı. Bunların yanı sıra, Silestone Enstitüsü ve Cosentino Design Challenge yarışması da dahil olmak üzere mimari, tasarım, spor ve gastronomi gibi konularda çok sayıda iş birliği ve sponsorluğa imza atan Cosentino, ayrıca Ibáñez-Cosentino Sanat Vakfı'nın faaliyetleri aracılığıyla sanat ve kültürü teşvik eden çalışmalar gerçekleştiriyor.

Son bir yıl içinde toplam 35 sergi ve kültürel etkinlik düzenleyen Vakıf, bunlara ek olarak, geçen yılın mart ayında açılışı yapılan Çağdaş İspanyol Gerçekçiliği Müzesi'nin (MUREC) yönetiminde de yer aldı.