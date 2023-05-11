Cottonbox’ta hedef yüzde 50 büyüme

İSTİHBARAT SERVİSİ/ İSTANBUL

Ev tekstili sektöründe en büyük 3 markadan biri olan Cottonbox, 2022 yılını yüzde 100 büyüme ve 300 milyon TL ciro ile kapattı. İhracatta ise yüzde 10 büyüme elde eden marka, toplamda 55 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl 10 milyon dolar yatırım ile hayata geçecek yeni üretim tesisinin de etkisi ile yurt içinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 15 büyüme hedefleyen şirketin ciro beklentisi ise 450 milyon TL.

Markanın yeni sezon koleksiyonunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı ve Desiad Başkanı Nuri Turgut, Cottonbox’ın yıllık 1 milyon adet ürün satışıyla her yıl ortalama yüzde 20 büyüme gerçekleştirdiğini anlattı. Yurt geneline 1.000’in üzerinde, yurt dışında ise 55 ülkede yaklaşık 450 satış noktasıyla tüketiciye ulaştıklarını dile getiren Turgut, 2023 yılında ihracatta dolar bazlı yüzde 15 büyüme elde etmeyi hedeflediklerini, 5 yıllık projeksiyonunda ise yurt dışı mağaza sayısını 50’ye çıkarmayı planladıklarını anlattı. Cottonbox, Denizli’de yeni bir yatırıma da imza attı. Turgut, yeşil fabrika olarak tasarlanan ve 10 milyon dolara mal olan tesisin yıl osnunda faaliyete başlayacağını söyledi.

Yurtdışında hedef büyüttü

Sektörel gelişmeler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Turgut, “2022 yılında enerji ve işçilik maliyetlerinin artması, Rusya – Ukrayna savaşının uzaması, küresel fiyat dengesizlikleri, Avrupa ağırlıklı resesyon ve tasarruf dürtüsü nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi ev tekstilinde de zor günler yaşandı. Tüm dünyada devam eden hammadde fiyatlarındaki artışlar ve küresel enflasyon nedeniyle alım gücü azalırken, şirketlerin pazar payları da daralmaya başladı. Geride bırakmış olduğumuz 2022 yılını tüm bu olumsuzluklara rağmen başarılı bir şekilde ve 100 büyüme ile kapattık.

2023 yılında yurt içinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 15 büyüyerek; yılı 450 milyon TL ciro ile kapatma hedefindeyiz. Kısa dönem planlarımız arasında yeni pazarlara girerek sektördeki gücümüzü ve global marka vizyonumuzu daha da derinleştirmek yer alıyor. Kısa vadede Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Avrupa ülkelerine de girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yaşanan siyasi gelişmeler sonucunda daha önce var olduğumuz ama sonra kapanan Suudi Arabistan ve Mısır pazarlarını da tekrar aktif hale getiriyoruz. Ayrıca kendi markamızla pazarda yer aldığımız Balkanlar, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde kendi marka tabelamızla bayilerimize perakende satış mağazaları açtırmak istiyoruz” dedi.

Tasarımdan doğaya ile sürdürülebilir adım

Çevreci bir marka olarak bir marka olarak sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını da dile getiren Nuri Turgut, “Son yıllarda ülkemizde pamuğun sürdürülebilir, doğal ve çevreci olarak üretilip işlenmesi için çalışmalar yürütülmeye başlandı. Her sektörde olduğu gibi ev tekstilinde de sürdürülebilirlik kavramı artık vazgeçilmez hale geldi.

Cottonbox olarak biz de üzerimize düşen görevi yapmak için kollarımızı sıvadık ve yeni koleksiyonumuzda geri dönüştürülmüş pamuk ipliği ile ürettiğimiz ürünlerimizle doğa dostu tasarımlar hazırladık. Önümüzdeki dönemde “tasarımdan doğaya” diyerek sürdürülebilirlik çalışmalarımızı daha yoğunlaştıracağız. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak adına elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.