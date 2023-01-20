CPG Türkiye Genel Müdürü İshakoğlu: Birçok proje için davet alıyoruz

Uluslararası bir yönetim danışmanlığı şirketinin Gayrimenkulde Gelişen Trendler Raporuna göre, 2023 yılında gayrimenkul ve yapı sektörü ofis, perakende ve endüstriyel alanlardan, yatırım yapılabilir farklı varlıklardan oluşan geniş bir yelpazeye doğru ilerlemesi bekleniyor. Bu da kaliteli ve sürdürülebilir yapılar üretme ve inşaatlarda inovatif yapı malzemeleri kullanma konusunda birçok müteahhit ya da yapı firmasını arayışa itiyor.

Bu anlamda inşaat sektöründe de en çok sızdırmazlık malzemeleri, izolasyon malzemeleri, yapıştırıcılar, pasif yangın koruma ürünleri, zemin kaplamaları ve su yalıtımı ile çatı kaplama çözümlerine cevap veren firmalar öne çıkıyor. Farklı alanlarda çeşitli yapı malzemeleri çözümleri geliştiren CPG Türkiye, binaların ve yapıların enerji tasarrufu sağladığı, malzemelerin daha uzun süre dayandığı ve yapıların hedeflenen sürdürülebilirlik kriterlerinin üzerine çıktığı ürün serisi sunuyor.

Türkiye’de birçok öncü yapı projesinde yer aldıklarını söyleyen CPG Türkiye Genel Müdürü Deniz İshakoğlu, “Bir projenin başarısının, sadece kullanılan ürünlerin kalitesinin yanı sıra bu ürünlerin mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu biliyoruz. Bu kriterleri sağlamak için de üst düzeyde beceri, bilgi ve uzmanlık gerekir. CPG Türkiye olarak biz, yenilikçi yapı malzemeleri yaklaşımları ve sürdürülebilir yapı çözümlerimizi sektöre anlatmanın doğru olduğuna inanıyoruz. Her türlü ihtiyaca tek noktadan cevap verebilen geniş ürün yelpazemiz ile bugüne kadar olduğu gibi 2023’te de mimarların, müteahhitlerin, planlamacıların ve sahadaki uygulayıcıların karşılaştığı karmaşık problemlere nokta atışı çözümler sunabileceğiz. Farklı alanlarda çok çeşitli yapı malzemeleri çözümlerinde illbruck, Flowcrete, Dryvit, Tremco, Nullifire ve Vandex gibi uzman markalarımız ile inşaat projelerinde güvenli, güçlü, yüksek korumalı ve mükemmel sonuçlar sunabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

2023’teki kamunun inşaat sektörüne olacak desteği ve özel sektörün planladığı yatırımlar ile bölgede Türkiye’nin pazardaki stratejik konumunun ve öneminin her geçen gün artığının altını çizen Deniz İshakoğlu, “Bu potansiyel, şirket olarak bizlere büyük sorumluluklar yüklüyor. Şu an birçok proje için davet alıyor ve büyük projelerle görüşmeler sağlıyoruz. CPG Europe çatısı altında topladığımız tüm markalarımız ile Türkiye’nin yanı sıra Türki Cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri ve İsrail’den de büyük talep görüyoruz.” dedi.

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