Cricut, Akasya AVM’de ziyaretçilerini ağırlayacak

Türkiye distribütörlüğünü Penta Teknoloji’nin üstlendiği ve ‘kendin yap (Do It Yourself)’ projeleri alanında dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Cricut, 2-8 Mayıs tarihleri arasında Akasya AVM’de kuracağı standında teknoloji severlerle buluşacak.

Kullanıcılara yüzlerce materyal üzerinde kişiselleştirme çözümleri sunan ve özellikle kadın istihdamına önemli bir katkı sağlaması beklenen Cricut, Türkiye pazarına bu yılın mart ayında Penta Teknoloji güvencesiyle giriş yapmıştı.

Hem hobi olarak yaratıcılığını konuşturmak hem de keyif aldıkları işlerden ek kazanç sağlamak isteyenler için gerekli tüm araçları sunan Cricut, sanatçıları destekleyen ve kullanıcıların projelerini ev ortamında istedikleri materyallerin üzerinde uygulamalarını sağlayan bir çözüm olarak da öne çıkıyor.