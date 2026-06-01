Cristiano Ronaldo, Dreame’nin Yeni Global Elçisi oldu

Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirilen iş birliği, Dreame’nin küresel marka yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını temsil ederken, şirketin uluslararası pazarlarda ulaştığı güçlü konumu da pekiştiriyor. Yüksek hızlı motor teknolojileri ve yapay zeka destekli sistemler alanında yıllardır sürdürdüğü inovasyon odaklı yatırımlar sayesinde Dreame, akıllı ev teknolojilerinde küresel ölçekte referans gösterilen markalar arasında yerini sağlamlaştırdı. Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirilen bu prestijli iş birliği ise markanın premium ev teknolojileri segmentinde global liderlik vizyonunun güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Ortaklığın temelinde, başarıya giden yolda aynı değerlere duyulan bağlılık yatıyor. Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca ortaya koyduğu disiplin, azim ve sınırları aşma kararlılığıyla yalnızca futbolun değil, küresel başarı kültürünün de simge isimlerinden biri haline geldi. Aynı yaklaşım, Dreame’nin kurumsal DNA’sının merkezinde yer alırken teknolojik liderlik, uzun vadeli vizyon ve kullanıcı deneyiminde sürekli mükemmelleşme hedefi, markanın büyüme stratejisinin temelini oluşturuyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Cristiano Ronaldo, şunları söyledi:

“Her zaman mükemmellik tutkusunu ve çalışma disiplinini benimle paylaşan markalarla iş birliği yapmayı tercih ediyorum. Dreame, yenilikçi yaklaşımı ve üstün performans anlayışıyla insanların yaşamını daha kolay ve daha iyi hale getiren bir marka. Dreame ailesine katılmaktan ve markanın küresel pazardaki liderlik vizyonunu desteklemekten büyük heyecan duyuyorum.”

Cristiano Ronaldo’nun Dreame’nin küresel marka elçisi olarak göreve başlaması, markanın dünya genelindeki büyüme ivmesini daha da hızlandırırken; tüketicilere ilham veren, teknolojiyle yaşam kalitesini yükselten yeni nesil çözümler sunma hedefini de güçlendirecek. Bu iş birliği, Dreame’nin küresel premium yaşam teknolojileri pazarında geleceği şekillendiren lider markalardan biri olma kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

“Kazanmak Bir Hayalle Başlar”: Akıllı yaşamın geleceğine yeni bir vizyon

İş birliğinin merkezinde yer alan “Kazanmak Bir Hayalle Başlar” yaklaşımı, dünya çapında başarı odaklı bir vizyon ile ileri teknolojiyi bir araya getirerek akıllı yaşam anlayışına yeni bir perspektif kazandırıyor. Mükemmellik, disiplin ve sürekli gelişim odağında şekillenen bu yaklaşım, teknolojiyi yalnızca günlük yaşamı kolaylaştıran bir araç olmaktan çıkarıp kullanıcıların yaşam standartlarını yükselten güçlü bir deneyime dönüştürüyor.

Dreame Küresel Başkanı Colm Chang, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu iş birliği, klasik bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesinde; teknoloji lideri bir marka ile dünya çapında güçlü bir spor ikonunun ortak vizyonunu temsil ediyor. Cristiano Ronaldo’nun disiplin, kararlılık ve mükemmellik anlayışı, Dreame’nin inovasyon odaklı yaklaşımıyla güçlü bir uyum içerisinde. Akıllı teknolojiler aracılığıyla sektöre yön verme ve insanların yaşam kalitesini yükseltme hedefimizi birlikte daha ileriye taşıyacağız. Ortaklığımızın, dünya genelindeki kullanıcılar için geleceğin premium yaşam deneyimini şekillendireceğine inanıyoruz.”

Arayal iş birliği kapsamında Dreame, Cristiano Ronaldo’nun evrensel marka gücünü ve ilham veren duruşunu geniş ürün ekosistemine entegre ederek; yüksek performans, estetik ve akıllı teknolojiyi bir araya getiren premium yaşam deneyimini dünya genelindeki tüketicilerle buluşturacak. Ronaldo’nun kültürler arası etkisi ile Dreame’nin ileri teknoloji odaklı inovasyon gücü birleşerek, kullanıcıların günlük yaşamlarında daha verimli, konforlu ve bağlantılı bir deneyim yaşamalarına katkı sağlayacak.

Dreame Gelişmekte Olan Bölgeler Başkanı Toni Xia ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Dreame’nin inovasyon aracılığıyla sınırları aşma vizyonu, bizim de güçlü şekilde inandığımız bir yaklaşımı temsil ediyor. Disiplinin ve teknolojinin yaşamları dönüştürme gücüne inanıyoruz. Bu iş birliği, ileri teknoloji ile başarı odaklı bir zihniyetin bir araya geldiğinde daha iyi bir geleceğin nasıl mümkün olabileceğini göstermek adına son derece heyecan verici bir fırsat sunuyor.”