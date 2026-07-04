Critical Metals, maden yatırımları için 2,5 milyon sterlinlik finansman sağladı

Critical Metals, en büyük hissedarının desteğiyle 2,5 milyon sterlin değerinde hisseye çevrilebilir tahvil ihracı yaptı. Alınan bu mali takviye, işletmenin gelecek bir yıllık süreçteki nakit gereksinimini tek başına karşılayabilecek bir boyuta sahip. Şirket yönetimi, bu bütçe ile hem maden sahalarındaki işleme performansını yukarı taşımayı hem de stratejik genişleme planlarını finanse etmeyi hedefliyor.

Bakır ve kobalt üretiminde kapasite artışı

Planlamaların odağında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan bakır ve kobalt madeninin geliştirilmesi yer alıyor. Dünya genelinde batarya üretiminde kullanılan ham maddelere olan rağbet artarken, bu sahadaki üretim hacmini büyütmek firmanın ticari geleceği açısından büyük önem taşıyor. Yeni bütçenin buradaki altyapı iyileştirmelerine aktarılmasıyla, tedarik zincirindeki pazar payının kalıcı şekilde artırılması amaçlanıyor.

Esnek borç yapısıyla gelen mali rahatlama

Anlaşmanın en dikkat çekici yönü, borcun vade bitiminde hisse senedine dönüştürülebilme esnekliğine sahip olması. Belirlenen şartlara göre borç senetleri, hisse başına 10,25 pence (yaklaşık 0,10 sterlin) fiyat seviyesinden şirketin sermaye payına dâhil edilebilecek. Finansal mimarideki bu esneklik, firmanın nakit dengesini bozmadan yatırımlarına odaklanmasına imkân tanırken küresel piyasalardaki rekabet gücünü de destekliyor.