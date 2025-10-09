Cronos Pharma, gıda takviyesi talebine bilim temelli çözümler sunuyor

Cronos Pharma, günlük hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kendi üretim tesislerinde geliştirdiği ürünlerle kullanıcıların farklı beklentilerine hitap ediyor.

Yoğun ve hareketli günlerde daha dinamik hissetmek isteyenlerden, gündelik tempoda denge arayanlara; hastalıklardan korunmaya önem verenlerden, zihinsel odaklanmayı önceliklendirenlere kadar geniş bir kitleye yönelik çözümler sunuyor.

Yüksek kalite standartlarıyla geliştirilen ürünler, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olan hücresel enerji üretimini desteklerken oksidatif stresi azaltmayı da hedefliyor. Her yaş grubuna uygun formülleriyle sağlıklı yaşlanmayı teşvik eden Cronos Pharma, OTC sektörüne adım attığı günden bu yana güçlü Ar-Ge altyapısı, deneyimli insan kaynağı ve uluslararası sertifikalara sahip modern üretim tesisiyle sürdürülebilir bir yapı oluşturuyor. Ürünler, doktor, kimyager, beslenme uzmanı ve eczacılardan oluşan bilim kurulunun titiz çalışmalarıyla geliştiriliyor. Yenilikçi, etkili ve güvenilir çözümlerle sağlıklı ve dengeli bir geleceği birlikte inşa etmeyi misyon ediniyor.

Bilimsel temele dayalı güvenilir seçenekler

Özellikle kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde Cronos Pharma Yönetici Direktörü Ercan Delikanlı, “BE Serisi’ni geliştirirken önceliğimiz, insanların yaşam biçimlerine uygun çözümler sunmaktı. Be Active, daha dinamik bir gün geçirmek isteyenlere, Be Calm, günlük hayatta denge arayışında olanlara, Be Guard bağışıklık sistemini güçlendirmeyi ön planda tutanlara ve Be Sharp ise zihinsel odaklanmayı önemseyenlere hitap ediyor. Ürünlerimizi geliştirirken ve üretirken bilimsel temele dayanmasını ve güvenilir seçenekler sunmasını önceliklendirdik.” dedi.

Türkiye’de gıda takviyesi pazarının önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesi beklendiği düşünüldüğünde Cronos Pharma geliştirdiği ürünleriyle tam da bu yükselen ivmenin kesişim noktasında konumlanıyor.

Tüketici bilincinin artması, yaşam tarzı odaklı ürün çeşitliliğinin genişlemesi ve pratik çözümlere olan yönelimin yükselmesi, sektörün dinamizmini güçlendirirken BE Serisi de bu yükselen talebe cevap veren yenilikçi, amaca yönelik bir yaklaşım olarak pazarda güçlü bir oyuncu olacağının sinyallerini veriyor. Serinin kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara odaklanması, onu geleneksel takviye anlayışından ayırarak, pazarın gelecekteki büyümesinde önemli bir rol üstlenmeye aday kılıyor.