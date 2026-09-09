CTech'ten Polonya'da yeni işbirliği ve teknoloji hamlesi

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Savunma ve havacılık sektörlerine yönelik uydu ve görüş hattı haberleşme sistemleri geliştiren CTech, Avrupa'nın önde gelen savunma sanayisi organizasyonlarından MSPO 2026'da hava, kara ve deniz platformlarında görev kritik operasyonlar için geliştirdiği çözümleri sergiledi.

UfukLink Mini Pro ilk kez tanıtıldı

CTech, fuar kapsamında yeni görüş hattı haberleşme ürünü UfukLink Mini Pro'nun ilk demosunu gerçekleştirdi. Şirket, yeni nesil elektronik taramalı uydu haberleşme anteni SkyARX E-Ku'nun farklı modellerini de ilk kez MSPO'daki standında ziyaretçilerin karşısına çıkardı.

Fuarda CTech'in ürün portföyünde yer alan ve NATO envanterinde bulunan SecureARX Karıştırmaya Dayanıklı Uydu Haberleşme Modemi de sergilendi.

Şirket, NATO üyesi ülkelerin temsilcilerine SecureARX'ın uydu haberleşmesini hedef alan elektronik harp tehditlerine karşı sağladığı korumayı ve çekişmeli ortamlarda güvenli ve dayanıklı bağlantının sürdürülebilmesine yönelik kabiliyetlerini aktarmayı amaçlıyor.

Estonyalı Wayren ile yeni işbirliği adımı

MSPO 2026 kapsamında CTech ile Estonyalı teknoloji şirketi Wayren arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni gerçekleştirildi.

Söz konusu anlaşmayla birlikte iki şirket arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve uluslararası alandaki ortaklıkların artırılması yönünde yeni bir adım atıldı.

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, fuara katılımları ve sergilenen ürünlere ilişkin değerlendirmesinde, uydu ve görüş hattı haberleşme çözümlerini MSPO 2026 aracılığıyla uluslararası paydaşlarla buluşturduklarını belirtti.

Hedef uluslararası pazarlarda daha güçlü konum

Fırat, NATO envanterinde yer alan SecureARX'ı NATO üyesi ülkelerin temsilcilerine tanıtarak ürünün daha geniş pazarlara erişimini desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yeni UfukLink Mini Pro ile SkyARX E-Ku'nun farklı modellerinin de ilk kez bu fuarda sergilendiğini aktaran Fırat, Wayren ile imzalanan mutabakat zaptının iki ülkenin teknoloji ekosistemleri arasında yeni işbirliği fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

Fırat, söz konusu işbirliğinin aynı zamanda CTech'in uluslararası konumunun güçlendirilmesine katkı sunmasını hedeflediklerini kaydetti.