Cuba, “Taco Tuesdays” etkinliği ile gastronomi meraklılarına tadım günleri düzenleyecek

25 Şubat Salı gecesi, İçki ve Puro Kültürü Uzmanı Çağdaş Arman Bulut’un katılımıyla gerçekleşecek benzersiz etkinlikte egzotik tatlarla dolu taco çeşitleri ve Küba müziklerinin ritmi, puro ve konyak tadımıyla birleşecek. Bulut gecede, ustalıkla seçilmiş konyak ve premium bir puronun uyumunu anlatacak.

Tadım buluşmasında konuklara; 3 ayrı VSOP konyak sunulacak. Ayrıca puro kültürüne ilgi duyanlara özel puro tadımı gerçekleştirilecek.