  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Cuba, “Taco Tuesdays” etkinliği ile gastronomi meraklılarına tadım günleri düzenleyecek
Takip Et

Cuba, “Taco Tuesdays” etkinliği ile gastronomi meraklılarına tadım günleri düzenleyecek

Küba’nın heyecan verici ruhunu İstanbul’a taşıyan Cuba, Taco Tuesdays konseptiyle harmanlanmış özel bir konyak & puro tadımı etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cuba, “Taco Tuesdays” etkinliği ile gastronomi meraklılarına tadım günleri düzenleyecek
Takip Et

25 Şubat Salı gecesi, İçki ve Puro Kültürü Uzmanı Çağdaş Arman Bulut’un katılımıyla gerçekleşecek benzersiz etkinlikte egzotik tatlarla dolu taco çeşitleri ve Küba müziklerinin ritmi, puro ve konyak tadımıyla birleşecek. Bulut gecede, ustalıkla seçilmiş konyak ve premium bir puronun uyumunu anlatacak.

Tadım buluşmasında konuklara; 3 ayrı VSOP konyak sunulacak. Ayrıca puro kültürüne ilgi duyanlara özel puro tadımı gerçekleştirilecek.

Zelenskiy: Rus saldırıları sürerken Riyad'daki barış toplantısının yapılması üzücüZelenskiy: Rus saldırıları sürerken Riyad'daki barış toplantısının yapılması üzücüDünya
Rusya: Zelenskiy, barış sürecini engellemek için her türlü provokasyona başvurabilirRusya: Zelenskiy, barış sürecini engellemek için her türlü provokasyona başvurabilirDünya

 

Şirket Haberleri
Orka Holding’in yurt dışı bayi satışı yüzde 100 arttı
Orka Holding’in yurt dışı bayi satışı yüzde 100 arttı
Çalışanlara koli yerine tek bir kartla Ramazan desteği
Çalışanlara koli yerine tek bir kartla Ramazan desteği
Aksa Enerji, Kazakistan'da 2 milyon kişi-saat kazasız çalışma süresine ulaştı
Aksa Enerji, Kazakistan'da 2 milyon kişi-saat kazasız çalışma süresine ulaştı
Roche 2024 satışlarını artırdı
Roche 2024 satışlarını artırdı
Eksun Gıda'dan iki RES için 14,1 milyon Euro yatırım
Eksun Gıda'dan iki RES için 14,1 milyon Euro yatırım
Gayrimenkulde dev işbirliği! MasterTürk Grubu ile Temeltaş güç birliğine gitti
Gayrimenkulde dev işbirliği! MasterTürk Grubu ile Temeltaş güç birliğine gitti