Çuhadaroğlu’dan 30 milyon dolarlık yatırım kararı

Çuhadaroğlu, yeni yatırımı hazırlanıyor. Tahmini maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar olan yeni üretim tesisi yatırımı kararı alan şirket, söz konusu yatırımla mevcut üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 70 oranında artıracak. Kırklareli’de inşaat edilmesi planlanan tesisin tamamlanma süresi iki olarak öngörülüyor.

Konuya ilişkin Çahudaroğlu’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.01.2023 tarihli toplantısında;

-Şirketimizin mevcut iş hacmi, sektör ve piyasa koşulları ile ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak; artan talebi karşılamak, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda satışlarımızdaki ihracat payını artırmak, üretimde yeni teknolojiler uygulamak suretiyle yerel ve küresel piyasalarda rekabet avantajı sağlamak ve başta otomotiv, ulaştırma (kara, hava ve raylı sistemler), savunma, yenilenebilir enerji ve beyaz eşya sektörü olmak üzere farklı sektörlere hizmet verebilmek için mevcut alüminyum profil üretim kapasitesini yaklaşık %70 oranında artıracak yeni bir üretim tesisi yatırımı yapılmasına,

-Tahmini maliyeti yaklaşık 30 Milyon USD olan ve tamamlanma süresi 24 ay olarak öngörülen söz konusu yatırım kapsamında, tesis yerleşim yerinin temin edilmesine, başlangıç için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına ve profil üretim hattı kurularak faaliyete geçirilmesine,

-Söz konusu yeni üretim tesisinin, mevcut üretim tesisi ve pazara yakınlığı ile lojistik avantajı dikkate alınarak, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Evrensekiz Beldesi'nde inşa edilmesine,

- Tesis inşaatının gelecekte yapılması muhtemel ek yatırımlara (dökümhane, ek profil üretim hattı, yüzey işlemler ve mekanik işlemler hattı) ve tam entegre bir üretim yapısına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmasına ve yapılmasına, söz konusu yatırım için gerekli tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.”