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Çukurova Havalimanı’nda TGS yer hizmeti hazır

Turkısh Ground Service Yer Hizmetleri, (TGS) Çukurova Uluslararası Havalimanı’na planlanandan 8 saat önce taşınarak 250 adet yer hizmeti aracını hazır hale getirdi.

Haber Merkezi
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Çukurova Havalimanı’nda TGS yer hizmeti hazır
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Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları’nın yüzde elli ortağı olduğu uçaklara yer hizmeti sağlayan TGS, 10 Ağustos gece 00.00 itibarıyla yolcu uçuşlarına kapanan Adana Havalimanı’ndan taşınma işlemleri aralıksız bir şekilde yapılarak tüm ekipmanlarını konteyner ve tırlar vasıtasıyla 36 kilometre uzakta bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 80 tırlık bir sevkiyatla sorunsuz bir şekilde transfer etti.

Yer hizmetleri araçları planlananda 8 saat önce hazır oldu

Taşınma en ince ayrıntısına kadar hesaplanarak projede yüklenici firmadan 275 personel görev yaptı. Taşınmada 78 araç kullanıldı. 2 bin 247 metrekarelik bir alanı kaplayan toplamda 534 bin 250 kilogram ağırlığındaki taşınan yükler peş peşe sıralandığında bin 121 metre uzunluğa ulaşıyor. 36 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen ve 12 saatte tamamlanması planlanan havalimanı taşıması 4 saatte bitirilerek Çukurova Uluslararası Havalimanı’na yapılacak ilk uçuşa hazır hale getirildi.

Çukurova Havalimanı’na tarifeli seferler bugün saat 12:00 itibariyle inmeye başlarken Havalimanı’nda yer hizmetlerinin sorunsuz şekilde çalıştığı öğrenildi.

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