Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Huawei heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Huawei'in Türkiye'deki 22 yıllık faaliyetlerinden ve şirketin “Türkiye'de, Türkiye İçin” stratejisine olan bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Huawei Avrupa Bölge Başkanı Jim Lu, Türk hükümeti tarafından sağlanan adil ve açık iş ortamından son derece mutlu olduklarını ifade etti. Cevdet Yılmaz, Huawei'in uzun yıllardır Türkiye'ye yatırım yaptığını görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Huawei'in yüksek teknoloji üreten Çinli şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapması özelinde iyi bir örnek olduğuna dikkat çekti. Huawei'den Türkiye'deki yatırımlarını artırmasını isteyen Yılmaz, Türkiye'deki yabancı yatırımları Türk şirketleri olarak gördüklerinin de altını çizdi.

Türkiye’deki iş gücünün %96’sı Türk

Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, görüşmede Huawei'in Türkiye'deki operasyonlarından, yerelleşme sürecinden, çeşitlilik ve kapsayıcılığı ile toplumsal katkılarından söz etti. Huawei, Türkiye pazarına 2002 yılında girdi ve şu anda ülkedeki iş gücünün %96'sı Türk çalışanlardan oluşuyor. Huawei ayrıca Türkiye'de yerel Ar-Ge merkezi, yerel bulut veri merkezi ve eğitim merkezleri kurdu. Şirket, Türkiye’deki genç yetenekleri eğitmek için Gelecek İçin Tohumlar ve Bilişim Akademisi gibi çeşitli yetenek geliştirme programları da başlattı. Kaya Shi ayrıca, Huawei Türkiye'nin yerel iş ortaklarıyla geliştirdiği yeşil enerji alanındaki yatırım planlarından da bahsetti.