Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Huawei’den üst düzey ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Huawei Avrupa Bölge Başkanı Jim Lu liderliğindeki Huawei heyetiyle bir araya geldi.

Yılmaz, Huawei'in uzun yıllardır Türkiye'ye yatırım yaptığını görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Huawei'in yüksek teknoloji üreten Çinli şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapması özelinde iyi bir örnek olduğunu ifade etti. Huawei'den Türkiye'deki yatırımlarını artırmasını isteyen Yılmaz, Türkiye'deki yabancı yatırımları Türk şirketleri olarak gördüklerini ifade etti.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi görüşmede, Huawei'in Türkiye'deki operasyonlarından, yerelleşme sürecinden, çeşitlilik ve kapsayıcılığından, toplumsal katkılarından söz etti. Huawei, Türkiye pazarına 2002 yılında girdi ve şu anda ülkedeki iş gücünün yüzde 96'sı Türk çalışanlardan oluşuyor. Huawei ayrıca Türkiye'de yerel Ar-Ge Merkezi, yerel bulut veri merkezi ve eğitim merkezleri kurdu. Türkiye’deki genç yetenekleri eğitmek için Gelecek İçin Tohumlar ve Bilişim Akademisi gibi çeşitli yetenek geliştirme programları başlattı. Huawei, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından, afet yardımı sağlamak ve hasar gören ağları yeniden kurmak için, yerel iş ortaklarıyla birlikte çalıştı. Kaya Shi ayrıca, Huawei Türkiye'nin yerel iş ortaklarıyla geliştirdiği yeşil enerji alanındaki yatırım planlarından da bahsetti.