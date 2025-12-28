Cumhuriyeti kuran şehirler ASO öncülüğüne bir araya geldi

ANKARA(EKONOMİ)

Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas TSO, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Cumhuriyeti Kuran Şehirler etkinliğinde bir araya geldi.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ncı yıldönümü kapsamındaki etkinlik Cumhuriyet Müzesi olan 2’nci TBMM binasında gerçekleştirildi.

Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesi için ilk adımı attığı Samsun ve ardından gittiği Amasya, Erzurum, Sivas ve Milli Mücadele’nin merkezi olarak Ankara’nın sanayi ve ticaret odaları tarafından başlatılan etkinliğin finali ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Milli Mücadele’nin Samsun’da atılan ilk adımla başladığını, Amasya’da millet iradesiyle şekillendiğini, Erzurum’da bağımsızlık kararlılığına dönüştüğünü belirten Seyit Ardıç, Sivas’ta ise birlik ve ortak akılla güç kazandığını vurguladı.

27 Aralık 1919’da Atatürk’ün Ankara’ya gelişiyle birlikte bu yürüyüşün, irade merkezini bulduğunu vurgulayan Ardıç, “Ankara; tarihin akışının değiştiği, bağımsızlığa giden yolun çizildiği, Milli Mücadele’nin sevk ve idare edildiği karargâhtır. Kurtuluş’un Kuruluş’a bağlandığı başkenttir” dedi.

Atatürk’ün vatanı yalnızca işgalden kurtarmayı değil; yoksulluktan, geri kalmışlıktan ve dışa bağımlılıktan kurtarmayı da hedeflediğinin altını çizen Ardıç, "Bu anlayışla Cumhuriyet, daha ilk günlerinden itibaren siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla tamamlamayı temel bir amaç olarak benimsedi. Üretmeyen, kalkınmayan bir ülkenin bağımsızlığını sürdüremeyeceği gerçeği, Cumhuriyetin kurucu felsefesinin merkezinde yer aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara’nın bugün Türkiye’nin savunma sanayiinin kalbi olmasının arkasında tarihten gelen bu büyük birikim olduğunu vurgulayan Ardıç, “Bu şehir, daha cumhuriyet ilan edilmeden önce; kararın, mücadelenin ve üretimin aynı merkezde buluştuğu bir iradeyi temsil etti” dedi.

Ardıç, “Bugün bize düşen sorumluluk da işte bu ruhu çağın şartlarıyla yeniden yorumlamaktır. Çünkü artık rekabet; yalnız üretmekle değil, bilgiyle, teknolojiyle ve yüksek katma değerle kazanılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

2. TBMM’de gerçekleştirilen etkinlikte, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Erzurum TSO Başkanı Saim Özakalın ve Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir ise yaptıkları konuşmalarda, odalar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdiler. Cumhuriyeti Kuran Şehirler"in hem tarihi hem de ekonomik açıdan önemli bir birlikteliğe sahip olduğunu vurguladılar.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da, "Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyete Giden Yolda Ankara'nın Rolü ve Önemi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu: Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından ekonomik bağımsızlık savaşı başlattı

“Cumhuriyeti Kuran Şehirler” etkinliği, Crown Plaza’da düzenlenen Gala Programı ile devam etti. Burada konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından ekonomik bağımsızlık savaşı başlattığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, cumhuriyet ile birlikte kapitülasyonların kaldırıldığını, milli sanayinin geliştiğini, İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını ve karma ekonomi modeline geçildiğini hatırlattı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç’a ve dört kentin oda başkanlarına düzenledikleri bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür etti.