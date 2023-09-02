Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel Şişecam’dan ‘Gururla Koleksiyonu’

1935 yılında, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin cesur bir girişimcilik öyküsü olarak doğan Şişecam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinin ve gelişiminin izlerini cam eserlere yansıttığı Gururla Koleksiyonu ile kutluyor.

Şişecam, ülkenin kumu, sodası, suyu ve enerjisiyle çıktığı yolda küresel büyüme yolculuğuna devam ediyor. 100 yıllık Cumhuriyet’in 88 yılına eşlik eden Şişecam, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflerini yansıtan geleceğini; 24 bin çalışanı, eşsiz kültürü, yatırımları ve temel harcı olan Cumhuriyet değerleriyle tasarlıyor. Şişecam Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinin ve gelişiminin izlerini cam eserlere yansıttığı Gururla Koleksiyonu ile kutluyor.

Paşabahçe Mağazaları’nda tarih ve sanat tutkunlarının beğenisine sunulan Gururla Koleksiyonu sınırlı sayıda üretilen 26 farklı üründen oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te tam bağımsızlığa kavuşmasının üzerinden geçen 100 yılın anısına hazırlanan Gururla Koleksiyonu’ndaki birbirinden güzel cam eserlerin tamamı müzeler, arşivler ve çeşitli koleksiyonlardaki tarihsel objelere, belgelere, fotoğraflara ve tarihi bilgilere dayanarak özel olarak tasarlandı. Gururla Koleksiyonu’nun her bir objesi tarihte önemli bir olaya işaret eden etkileyici bir hikâyeye sahip. Sadece 2023 adet üretilen koleksiyon eserlerinden bazıları ise şöyle:

Yankı Gramofon

Cumhuriyet Müzesi’nde sergilenen bir gramofondan ilham alınarak tasarlanan gramofon; Cumhuriyet aydınlanmasının sesini, sözünü, nostaljik bir yaklaşımla camın saflığı ile birleştirerek müzik severlerle buluşturuyor. Akıllı telefonlarla uyumlu bu eser, favori çalma listesini şık ve anlamlı bir gramofonda dinlemek isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İstiklal Mikrofon

Atatürk’ün 1933 yılında Ankara Hipodromu’nda yapılan Cumhuriyet töreninde 10.Yıl Nutkunu okuduğu mikrofondan esinlenerek geliştirilen bu eser, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık aşkını yansıtan özel bir ürün. El imalatı camdan üretilen eserin üzerindeki rölyef desenlerin tümü, el işçiliğiyle yapıldı ve eser 24 ayar altın ile dekorlandı.

1935 Şekerlik

Türkiye’nin ilk şişe ve cam fabrikasının temelleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle, 1934’te dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve Ekonomi Bakanı Celal Bayar tarafından Beykoz Paşabahçe’de atıldı. 1935’te Paşabahçe Fabrikası’nda üretilen camdan ilk şekerlik ise Atatürk’e hediye edildi. 1935 Şekerlik, Atatürk’e hediye edilen Paşabahçe Fabrikası üretimi ilk şekerlikten ilham alınarak tasarlandı.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel tasarlanan Gururla Koleksiyonu, Cumhuriyet’in aydınlığı ve tarihini; Paşabahçe Mağazaları’nın özgün tasarımları, cam ve cam işçiliğinin ustalığı ile buluşturuyor. 100 yıllık Cumhuriyet’in 88 yılına eşlik eden Şişecam, bizi birbirimize bağlayan Cumhuriyet’in 100. yılını, Gururla Koleksiyonu ile büyük bir mutlulukla kutluyor.