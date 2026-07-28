CVK Madencilik yatırım finansmanı için Trafigura ile anlaştı

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, küresel emtia şirketi Trafigura Pte. Ltd. ile stratejik iş birliği kapsamında 27 Temmuz 2026 tarihinde 70 milyon dolar tutarında ön ödeme sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Kaynak yatırımlarda kullanılacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre sağlanacak finansman, Sarıalan Altın İşletmesi, Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi ve krom operasyonlarına yönelik yatırım harcamalarının yanı sıra şirketin genel kurumsal ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Geri ödeme ürün teslimatlarıyla yapılacak

Sözleşme kapsamında sağlanan ön ödemenin geri ödemesi ise taraflar arasında daha önce imzalanan ön alım sözleşmeleri çerçevesinde Trafigura'ya gerçekleştirilecek ürün teslimatlarından mahsup edilerek yapılacak.