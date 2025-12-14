CVK Maden’den yüzde 170 bedelli için SPK başvurusu

CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. (CVKMD) bedelli sermaye artırımı sürecinde önemli bir adım attı.

Şirket, 12,5 milyar TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içinde, 1,4 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere yüzde 170 oranında artırarak 3,78 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyor.

Bu kapsamda ihraç edilecek 2,38 milyar TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla, 14 Aralık 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapıldığı kamuoyuna duyuruldu.

SPK onayının ardından bedelli sermaye artırımına ilişkin takvim ve detayların ayrıca açıklanması bekleniyor.

Geçen haftayı yüzde 16,76 artıda tamamlayan CVKMD hisseleri bir yılda yüzde 165 getiri sağladı.