CVK’dan gastronomiye 5 milyon dolar yatırım

CVK şirketi, gastronomi alanında önemli bir yatırıma hazırlanıyor. Şirket, ilk aşamada 5 milyon dolarlık bir yatırımda bulunacak.

‘Mahizer’ ismiyle Anadolu’nun zengin tatlı birikimini sunacaklarını ve aile geleneklerinde gastronominin önemli yer tuttuğunu belirten CVK Maden A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, gastronomi alanına giriş yapmanın bir ahde vefa olduğunu ve ilk aşamada 2023’te İstanbul’da 11 şube açılışı gerçekleştireceklerini söyledi.

6 yıllık bir Ar-Ge döneminin sonucunda Mahizer markasının ortaya çıktığını, doğrudan yöresinden temin edilen malzemeyle üretim yaptıklarını belirten Çevik, “Baklavadan lokuma, sütlü tatlıdan katmere kadar çok çeşitli menüye sahibiz. Şu an menümüzde 79 çeşit tatlımız var. Çok özel reçeteler kullanıyoruz, 20 çeşit baklava, 7 çeşit katmer kadayıf, 5 çeşit trileçe, 17 çeşit muhallebi ve 13 çeşit pastaya sahibiz. Çeşitlerimizden spesiyal tabaklar da oluşturduk.” diye konuştu.

“Amacımız, Anadolu’nun zenginliğini tüm dünyaya göstermek”

Gastronomiye ilgisinin hep çok yüksek olduğunu belirten Çevik, şunları kaydetti: “Amacımız Anadolu coğrafyasının zenginliğini tüm dünyaya göstermek. Gastronomi açışından ülkemizin eşi benzeri yok. Her yörenin neredeyse kendi özgü tatlısı var. Ayrıca aile geleneğimizde de fırıncılık var. 1930’lardan 1990’lara kadar fırıncılık yapmış bir aileyiz. Gastronomi yatırımımızda bunun da etkisi büyük. Anadolu’nun tatlılarını, özüne sadık, damaklardan izi silinmeyecek bir lezzetle dünyayla buluşturmaya geliyoruz.”