CV’ler değil, yetkinlikler konuşacak: 100s Business School tanıtıldı

İş dünyasında dengeler değişiyor. Artık şirketler diplomadan çok yetkinliğe odaklanıyor. Bu dönüşüme yanıt veren 100s Business School, 100sClub tarafından geliştirilen yeni nesil iş okulu modeliyle tanıtıldı.

100s Business School; yapay zekâ destekli analizler, sektör trendleri ve veri odaklı içgörülerle katılımcıların kariyer yolculuklarını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Program, klasik eğitim yaklaşımlarının ötesine geçerek gerçek iş problemlerine dayalı, uygulama odaklı bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Rol bazlı eğitim modeliyle yetkinlik gelişimi

Katılımcılar, rol bazlı eğitim modeli ile Stratejist, Vizyoner, Ekosistem Mimarı ve AI destekli profesyonel gibi geleceğin iş dünyasında kritik öneme sahip profiller doğrultusunda gelişim gösteriyor. Eğitim süreci; vaka analizleri, proje üretimi ve sektör liderleriyle doğrudan etkileşim imkânı ile destekleniyor.

Programın en dikkat çekici unsurlarından biri, Digital Development Council iş birliğiyle geliştirilen kredilendirme sistemi. Bu sistem sayesinde katılımcıların kazandığı yetkinlikler uluslararası standartlarda ölçülebilir ve doğrulanabilir hale geliyor. Böylece bireyler yalnızca eğitim almakla kalmıyor, aynı zamanda global ölçekte geçerliliğe sahip bir yetkinlik portföyü oluşturuyor.

Uluslararası geçerlilik ve yeni nesil yetenek yönetimi

100s Business School, şirketler için de güçlü bir değer önerisi sunuyor. Kurumlar; adayların yalnızca geçmiş deneyimlerine değil, ölçülmüş ve doğrulanmış yetkinliklerine erişerek daha doğru işe alım ve yetenek yönetimi kararları alabiliyor.

100sClub Kurucusu ve CEO’su Burcu Erol lansmanda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün artık üniversiteler diploma veriyor, ancak iş dünyası yetkinlik arıyor. 100s Business School olarak biz, bu boşluğu kapatan; eğitimi ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve iş dünyasıyla doğrudan entegre eden bir model sunuyoruz. Amacımız, geleceğin liderlerini yalnızca yetiştirmek değil, aynı zamanda onları görünür ve doğrulanabilir kılmak.”

100s Business School, yalnızca bir eğitim platformu olmanın ötesinde; genç yetenekler, profesyoneller ve şirketler arasında köprü kurarak sürdürülebilir bir kariyer ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.