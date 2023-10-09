CW Enerji, Balıkesir'de GES kuracak

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma yaptığı firmalar arasına Arkat Alüminyum'u da ekleyen CW Enerji, Balıkesir'de yer alan bir arazi üzerine 5 bin 700 kilovat (kWe) kapasiteli GES kuracak. Söz konusu projenin 2024'ün son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, şirket olarak 6,2 milyon dolarlık yeni bir anlaşmaya daha imza attıklarını belirterek, "Firmamız ile Arkat Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, GES projesi yapımı amacıyla geliştirdiğimiz Balıkesir’de yer alan bir arazi üzerine güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda arazi bedeli dahil olmak üzere toplam KDV hariç 6 milyon 200 bin dolar tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalandı." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şirketin öncelikli hedefinin güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, yaşadığımız dünyanın enerji ihtiyacını sağlıklı ve temiz kaynaklarla karşılamayı ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. CW Enerji ailesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman ülkemiz ekonomisine katkı sağlama amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."