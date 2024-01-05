CW Enerji’den 12,5 milyon dolarlık GES anlaşması

CW Enerji, sektörel gelişime katkı sağlayacak çalışmalarına devam ediyor. Şirket, son olarak Fuat Özsoy İplik Sanayi ve Ticaret AŞ ile güneş enerjisi santrali (GES) kurulumuna yönelik 12,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, sözleşme imza tarihi itibarıyla söz konusu tutar, "TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 362 milyon 886 bin 286 lira 97 kuruş" oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, iki şirket arasında güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirilmek amacıyla KDV hariç 12 milyon 455 bin 595 dolar tutarında sözleşme imzalandığını kaydetti. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yılmaz, "Ülkemizin enerji alanında bağımsızlık kazanması için yenilenebilir enerji yatırımları çok büyük önem taşıyor. Biz de CW Enerji olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerji sisteminin her alanda yaygınlaşması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sınırsız enerji kaynağı olan güneşten daha fazla faydalanarak, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının artması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.