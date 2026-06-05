CW Enerji'den ABD'li şirketle lisans anlaşması

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Şirket, ABD'de faaliyet gösteren bir firma ile iki yıl süreli lisans anlaşması imzalandığı bildirdi.

Anlaşma kapsamında, CW Enerji markası altında ve şirketin denetim, gözetim ve kalite kontrol kriterleri doğrultusunda güneş paneli üretimi gerçekleştirilecek.

Üretimin lisans alan şirket tarafından yapılacağı, ancak tüm süreçlerin CW Enerji'nin belirlediği standartlara uygun şekilde yürütüleceği belirtildi.

Lisans ücreti ödeyecek

Anlaşma çerçevesinde yıllık yaklaşık 100 MW güneş paneli üretimi öngörülüyor.

Anlaşmaya göre lisans alan şirket, CW Enerji markası altında gerçekleştirilecek üretim miktarına bağlı olarak değişen oranlarda lisans bedeli ödeyecek.

Söz konusu ödemeler üçer aylık dönemler halinde CW Enerji'ye aktarılacak.