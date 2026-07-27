CXMT'nin kurucusu çalışanlara 5,6 milyar dolarlık hisse ayırdı

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin hız kazandığı dönemde, Çin'in önde gelen bellek çipi üreticilerinden CXMT'nin halka arzı şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Yiming'i dünyanın en zengin teknoloji girişimcileri arasına taşıdı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Zhu'nun serveti, şirket hisselerinin Şanghay Borsası'ndaki ilk işlem gününde güçlü yükseliş kaydetmesinin ardından yaklaşık yüzde 300 artarak 13,9 milyar dolara ulaştı.

Çalışanlara 5,6 milyar dolarlık teşvik

Zhu Yiming, halka arz izahnamesinde yer alan taahhüt kapsamında sahip olduğu 767,9 milyon hisseyi çalışan teşvik programına aktaracağını duyurdu.

Hisselerin ilk işlem gününde yüzde 466 değer kazanmasıyla bu payların piyasa değeri yaklaşık 5,6 milyar dolara yükseldi. Böylece Zhu, toplam servetinin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen hisseleri çalışanların uzun vadeli şirkette kalmasını teşvik etmek amacıyla ayırmış oldu.

Hisselerini 10 yıl satmayacak

Şirketine olan güvenini göstermek isteyen Zhu, elindeki hisseleri 10 yıl boyunca satmama taahhüdünde de bulundu.

Çin ana karasında işlem gören şirketlerde uzun süreli satış kısıtlamalarının nadir görüldüğüne dikkat çekilirken, bu adımın yatırımcılara uzun vadeli bağlılık mesajı verdiği değerlendiriliyor.

Hisseler kademeli dağıtılacak

Çalışanlara yönelik hisse teşvik programı belirli koşullar içeriyor. Buna göre hisse dağıtımları üç yıl sonra başlayacak ve ödemeler yaklaşık 10 yıllık bir döneme yayılacak.

Şirket, programdan kaç çalışanın yararlanacağına ilişkin bilgi paylaşmazken, CXMT'nin 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 19 bin 300 çalışanı bulunuyor.

Çin'in çip stratejisinde kritik şirket

Zhu Yiming, 2018 yılında GigaDevice Semiconductor'dan ayrıldıktan sonra Hefei yerel yönetimiyle birlikte CXMT'yi kurdu.

Şirket bugün Çin'in en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük DRAM bellek çipi üreticisi konumunda bulunuyor.

Yapay zekâ sunucuları ve veri merkezlerinde kullanılan bellek çözümleri geliştiren CXMT, Çin'in yarı iletken alanında dışa bağımlılığı azaltma stratejisinde önemli bir rol üstleniyor.