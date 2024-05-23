Dagi, GPTW ile Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında yer aldı

1984’te faaliyete geçen, ilk mağazasını 1989’da İstanbul Şişli’de açan Dagi, 2020’de Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki yeni tesislerinde hem üretimi, hem de lojistik hizmetlerini içine alacak şekilde yapılanmaya giderek büyümesini sürdürdü.

40'ıncı yılını kutlayan Dagi, modanın önde gelen oyuncularından biri olarak ev, uyku, plaj, spor ve iç giyim sahalarının da büyümesine katkı sunuyor. Geçen yıl ‘Great Place To Work’ GPTW sertifikası almaya hak kazanan şirket, sertifikalı şirketlerin arasında yapılan ve işverenlerin uygulamalarını derinlemesine analiz eden “Kültürel Denetim” sonrasında Türkiye’nin en iyi işverenleri 2024 araştırmasında listeye dahil oldu. Dagi İnsan ve Kültür Direktörü Müge Kılıç, İK politikaları ve GPTW sürecine ilişkin gelişmeleri şu şekilde ifade etti:

GPTW ile bu yolculuğa çıkmadan önce şirketin asıl gücünün çalışanlar olduğunun farkında olarak, bu iklimin bize neler hissettirdiğini anlamak için bir araştırma sürecine girdik. Anketler, birebir ve odak grup görüşmeleri üzerinden çalışanlarımızla bir araya geldik. Objektif olması açısından tüm görüşmeler işveren markası alanında profesyonel, bağımsız danışmanlar tarafından farklı departmanlar ve unvanlardaki çalışanlar ve yöneticilerle yapıldı. Şirketin gelecek hedeflerini destekleyen, Dagi’de ortak bir kurum kültürünün inşa edilmesine katkı sağlayacak bir işveren markası stratejimizi oluşturduk.

“DAGİ ile Var Bi’ Farkımız”

Sahne arkasında yaptığımız tüm bu çalışmaların sahneye yansıması olarak da işveren markası söylemiyle “DAGİ ile Var Bi’ Farkımız” diyoruz. Marka olarak vizyonumuz ve stratejilerimiz ışığında performans sistemimizi de güncel uygulamaları takip ederek bize uygun şekilde dönüştürdük. Yeni performans sistemimiz “Farkı Sensin” ile çevik çalışma kültürümüz, ekip ruhumuz ve değerlerimizi koruyarak, hedeflerimize ulaşmak için yeni bir dönemin içerisine girdik.

Çalışanların bölümlerine ait ve bireysel hedefleriyle şirket stratejileri arasında bağlantı kurabildiği, işinde anlam bulmasını sağlayan ve net bir odak noktası oluşturan yeni nesil yönetim sistemi olan OKR’ın lansmanını yaparak, bire bir koçluk desteği ve eğitimlerle hayata geçirdik.

Performans sisteminin kullanılabilmesi için kurduğumuz dijital ortamda aynı zamanda takdir ve teşekkür kültürünü de yaygınlaştırabilmek amacıyla Kudos uygulamasını kullanıyoruz. Bu platform aracılığıyla çalışanlar yöneticileri ve çalışma arkadaşları tarafından tüm şirkette görünebilir bir şekilde yaptıkları işler ve sağladıkları katma değer için sergiledikleri yetkinlikler belirtilerek onurlandırılıyorlar.

Çalışan deneyiminin İnsan ve Kültür Direktörlüğü olarak odağımız ve önceliğimizde olmasıyla birlikte mağazalarımıza gelen müşterilerin deneyimini oldukça önemsiyoruz. Stratejik iş ortağı ve destek fonksiyonu olarak bu alandaki iyileştirici aksiyonları ve projeleri Satış & Büyüme departmanı ve diğer ilgili bölümlerimizle birlikte tasarlıyoruz. Dagi’nin gelecek vizyonuna uygun “Müşteri Hizmet ve Satış İlkeleri’ni” satış ekibiyle belirleyerek, workshoplar düzenliyoruz.

Online platformda Gelişim Akademisi kuruldu

Dagi’nin öğrenen organizasyon olarak yolculuğa devam etmesi odağıyla D-Akademi adını verdiğimiz Gelişim Akademimizi online platformda Enocta işbirliğiyle geçtiğimiz yıl içerisinde canlıya aldık. Buradaki hedefimiz, lokasyon ve kademeden bağımsız tüm çalışanlarımızın eşit şekilde eğitim imkanlarından faydalanması ve bu alanda sürdürülebilirliği sağlayarak Dagililerin yetkinliklerini ve becerilerini güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edebilmek. Ortak liderlik dili ve beklentileriyle organizasyon kültürünü yaşatmak, şirketimizin büyüme stratejisini desteklemek amacıyla butik diyebileceğimiz, bize özgün bir liderlik gelişim programı tasarladık.