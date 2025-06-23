Dağlıoğlu Enerji-PowerED’dan Bulgaristan’da yeni GES yatırımı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Dağlıoğlu Group bünyesinde faaliyet gösteren Dağlıoğlu Enerji-PowerED, yurt dışı yatırımlarıyla da sürdürülebilir enerji alanındaki gücünü artırıyor. Grup şirketlerinden Bulgaristan merkezli Tehmash-BG OOD’un fabrika binasına kurulan depolamalı GES sisteminin, hem çevre dostu üretimi desteklediğini hem de enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladığını belirten Dağlıoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sadece Türkiye’de değil, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde sürdürüyoruz. Bulgaristan’daki bu yatırımımızla hem çevreyi koruyor hem de grubumuzun enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’daki yatırımda kullanılan sistemlerin, güneşten elde edilen enerjinin depolanarak kesintisiz kullanımına olanak tanıdığını ve bu sayede hem karbon salımı azaltarak enerji arz güvenliği sağladığını söyleyen Dağlıoğlu, “Bugün sadece enerji üretmek yetmiyor; bunu verimli, kesintisiz ve çevreye zarar vermeden yapmak gerekiyor. Depolamalı sistemler sayesinde gündüz ürettiğimiz enerjiyi gece de kullanabiliyor, sürdürülebilirliğe gerçek anlamda katkı sağlıyoruz” dedi.