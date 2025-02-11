Dağlıoğlu Group, inovatif yatırımlarla sürdürülebilir enerji arzına katkı sunacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sektördeki 60 yılı aşkın tecrübesi ile yatırıma devam eden Dağlıoğlu Group, yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji depolama ve hidrojen sistemlerine odaklanarak, sektördeki liderliğini pekiştirmek adına çalışıyor. Grup, Bulgaristan’da kuracağı Enerji Depolama Tesisi ve PowerED markası altında yürütülen hidrojen projeleri ile enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

Dağlıoğlu Group olarak 2009 yılından itibaren güneş enerjisi sistemleri (GES) ve hidroelektrik santralleri (HES) yatırımları yaptıklarını hatırlatan Dağlıoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, “Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarımız sadece bugün için değil, yarının enerji çözümleri için de kritik öneme sahip. Bu projelerle, enerji üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayarak sektördeki liderliğimizi pekiştiriyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji üretiminin en büyük zorluklarından biri olan enerji depolama sorununun çözümü için de çalıştıklarını belirten Dağlıoğlu “Bulgaristan'da kuracağımız Enerji Depolama Tesisi ile yenilenebilir enerji sistemlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı planlıyoruz. Bu tesis yenilenebilir enerji sistemlerinin güvenilirliğini artıracak önemli bir adım olacak. Enerji depolama, yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum verim almanın anahtarlarından biridir. Bu tesis, yalnızca enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda enerji sistemlerinin verimliliğini de yükseltecek" diye konuştu.

“Sıfır karbonun anahtarı hidrojen yatırımları”

Dağlıoğlu Group olarak hidrojen teknolojilerinin geleceğin enerji üretiminde kritik bir rol oynayacağına inanrıklarını da belirten Erol Dağlıoğlu, “PowerED şirketi aracılığıyla yürüttüğümüz hidrojen projeleri, grup için sürdürülebilir enerjiye yaptığımız önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında geleceğin enerjisini üretmek ve 2050'de karbon nötr bir enerji firması olmak hedefiyle ilerliyoruz. Bu kapsamda enerji dönüşümüne yön verecek teknoloji girişim şirketlerine de yatırım yapıyoruz. Grup olarak stratejik iş birlikleri oluşturarak ekosistemi geliştirmek amacıyla oluşturduğumuz PowerED markasıyla bu alandaki çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Yeşil hidrojen enerjisinin yakın gelecekte sıfır karbon hedeflerine ulaşmada önemli bir alternatif olacağını belirtip, hidrojen enerjisinin kullanım alanlarının hızla genişlediğine dikkat çeken Dağlıoğlu, bu alanda hidrojenden elektrik üretimi ve depolama teknolojilerine yönelik yatırımların arttığını ifade etti.