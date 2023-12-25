Daihatsu’dan tedarik sağladığı 423 şirkete tazminat sözü

Toyota Motor'un bağlı ortaklığı Daihatsu Motor Co, araçlarının çoğunun çarpışma güvenliği açısından uygun şekilde test edilmediğini ortaya çıkaran soruşturmanın etkilerini kontrol altına almaya çalışıyor. Bu kapsamda şirket, ocak ayı boyunca sevkiyatları durduracak ve faaliyetlerini askıya alacak.

Daihatsu sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, doğrudan tedarik sağladığı 423 şirketin tamamına tazminat ödeme sözü verdiklerini bildirdi.

Japonya Ulaştırma Bakanlığı, otomobil üreticisinin 1989 yılına kadar uzanan güvenlik testlerinin sonuçlarını manipüle ettiğinin ortaya çıkmasının ardından geçen hafta Daihatsu'nun Osaka'daki genel merkezine baskın düzenledi.

Şüpheli yanlışların ilk ortaya çıktığı Nisan ayında Daihatsu tarafından talep edilen bir üçüncü taraf soruşturması, Toyota markası altında satılanlar da dahil olmak üzere 64 modelde 174 sorun tespit edildiğini ortaya koydu.