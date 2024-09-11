Daikin okullarda taze hava sunmak için Modular T'yi geliştirdi

Yeni eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte okul hazırlıkları da tam hızıyla başladı. Okul dönemi öncesi çocukların eğitim hayatı için pek çok detay düşünülmeye başlandı. Bunlardan biri de artık, özellikle pandemi döneminin de etkisiyle çocukların okullarında sahip oldukları havanın kalitesi olmaya başladı. Çocukların bütün gün vakitlerini geçirdiği okul ortamlarında iç hava kalitesinin artırılmasında havalandırma da önemli bir yere sahip. Okul dönemi boyunca, sınıfların, toplu yaşam alanlarının sık sık havalandırılması önem teşkil ediyor.

Ancak günümüzde dış ortamlarda hava kirlilik seviyelerinin yüksek olması sebebiyle cam, kapı açılarak yapılan havalandırma, havanın filtrelenmeden iç ortamlara girmesine neden oluyor. İklimlendirme sektörünün 100 yıllık markası Daikin, bunu göz önüne alarak okullar için modüler klima santrali çözümü sunarak çocukların filtrelenmiş kaliteli taze havaya sahip olmasını sağlıyor. Aynı zamanda sisteme entegre edilen IAQ sensor ile iç ortam hava kalitesi durumu ölçümlenebiliyor. Sunulan sistem ile iç hava kalitesinin yeterli oranda sağlanmasıyla öğrencilerin sağlığı korunarak öğrenme ve dikkat performanslarının artırılmasına destek olunuyor.

Modüler klima santrali ile hava kalitesini artırmada hızlı çözüm sunuluyor

Modular T, Daikin'in İç Hava Kalitesi (IAQ) ve daha az güç tüketimi için enerji verimli ve optimize edilmiş bir tasarıma sahip yeni merkezi olmayan havalandırma çözümü.

Sahip olduğu kompakt boyutu ile kolayca taşınabiliyor, standart kapılardan (900mm) sorunsuzca geçebiliyor ve böylece okul ortamında sınıflar dahil dilenen yere kurulum yapılabiliyor. Üç adet filtreleme aşaması ile üst düzey temiz hava sağlıyor.

Yüksek verimli karşı akış plakalı ısı değiştirici sayesinde, termal enerjinin %93'ü geri kazanılıyor. “Tak ve Çalıştır” özelliğiyle birlikte hızlı ve kolay devreye alınabiliyor.

Ayrıca kanal bağlantılarının üst taraftan yapılması sayesinde ünitenin karbon ayak izi düşürülürken aynı zamanda mahal içerisinde kapladığı alan azaltılabiliyor.

Sadece hava kalitesi değil, gürültü gibi diğer çevresel faktörler de ölçülebiliyor

Modüler klima santraline entegre edilebilen yeni Daikin IAQ AirSense Pro+ sensör, iç mekan koşullarını izlemek ve iç hava kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış bir iç mekan çevre ve hava kalitesi sensörü olarak dikkat çekiyor. Bir dizi parametre ölçümüyle iç mekan koşullarını izleyen ve anında çözümler sunan sensör; ayrıca gürültü, ışık ve elektromanyetik kirlilik gibi çevresel faktörleri de ölçerek okul ortamında dikkati düşürebilecek diğer unsurları da ölçümlüyor. Daikin IAQ AirSense Pro+ iç ortamdan topladığı verileri (nem, sıcaklık, hava basıncı, ses basıncı, ortam ışığı,wifi seviyesi... vb.) Modüler Klima Santrali’nin kontrol ünitesine göndererek, Modüler Klima Santrali’nin çalışma parametrelerini optimize etmesine yardımcı oluyor.