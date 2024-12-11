Daikin Türkiye ve Orta Doğu bayileri Dubai’deki 100. yıl kutlamasında bir araya geldi

Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (HVAC-R) sektöründe global bir lider olan Daikin, kuruluşunun 100. yılını Dubai’deki Geleceğin Müzesi’nde düzenlenen prestijli bir etkinlik ve Palm Jumeirah üzerinde gerçekleştirilen büyüleyici bir drone gösterisi ile kutladı.

Etkinlikte, Daikin Türkiye ve Orta Doğu bayileri, şirketin inovasyon ve sürdürülebilirlik vizyonunu paylaşmak ve iş birliği stratejilerini güçlendirmek üzere bir araya geldi. Daikin’in bir asırlık çığır açan teknolojik yenilikleri vurgulandı ve “Geleceğin Konforunu İnovasyonla 100 Yıldır Şekillendiriyoruz” başlıklı bir konferans düzenlendi. Etkinlikte, stratejik öngörü, inovasyon ve proje yönetimi alanlarında uzman olan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) geleceğe odaklı girişimlerine önemli katkılarda bulunan fütürist Dr. Noah Raford da yer aldı. Görkemli etkinlik, Daikin logosunun gece gökyüzünü aydınlattığı, Dubai’nin silüeti üzerinde gerçekleşen 10 dakikalık etkileyici bir drone gösterisiyle sona erdi.

İnovasyon ve sürdürülebilir büyüme

Daikin’in inovasyona olan bağlılığını öne çıkaran etkinlik, şirketin MEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki sürdürülebilir büyümeyi destekleme konusundaki kritik rolünü gözler önüne serdi. Etkinlik kapsamında, Daikin’in bölgesel altyapıya katkıları ve enerji verimliliğine odaklanan çözümleri ele alındı. Gıda güvenliği, kentsel gelişim ve veri merkezi soğutma gibi stratejik sektörlerdeki projeler üzerinde durulurken, çevre dostu ürünlere yönelik artan tüketici talebi, müşteri odaklı stratejiler ve yapay zekanın operasyonel verimliliği artırmadaki rolü gibi yeni trendler değerlendirildi.

Daikin’in 100 yıllık mirası ve gelecek vizyonu

Daikin Türkiye ve Orta Doğu & Afrika Bölgesi Genel Müdürü Hasan Önder etkinlikte yaptığı konuşmada şirketin 100 yıllık başarı hikayesini ve geleceğe yönelik vizyonunu şu sözlerle ifade etti:

“Daikin’in inovasyonda 100. yılını kutlarken, aynı zamanda dünya çapında insanların yaşam ve çalışma biçimlerini yönlendiren iklimlendirme çözümlerini de geliştirme yolculuğumuzu kutluyoruz. Mirasımız sürdürülebilirlik ve teknolojik liderlik taahhüdü üzerine inşa edilmiştir ve enerji tasarruflu, çevre dostu çözümler sunma konusunda değişime öncülük etmeye devam ediyoruz. İleriye baktığımızda, sektörde daha fazla büyüme sağlarken, dünyanın dört bir yanındaki topluluklar için daha sağlıklı ve daha konforlu alanlar yaratmaya kendimizi adamış durumdayız.”

Daikin Türkiye ve Orta Doğu & Afrika Bölgesi Genel Müdürü Hasan Önder’in sürdürülebilir geleceğe vurgu yapan açıklamalarının ardından Daikin Orta Doğu & Afrika Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Tuna Gülenç, Daikin’in Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde yaşadığı hızlı büyümeye değindi. Gülenç, Daikin’in yolculuğunu şu sözlerle özetledi:

“Daikin, özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde inovasyona ve enerji verimli çözümlere olan güçlü bağlılığı sayesinde olağanüstü bir büyüme ve pazar liderliği elde etti. Yerel değerlere sahip çıkarak ve her bölgenin özgün kültürel ve çevresel ihtiyaçlarına uyum sağlayarak, çözümlerimizin ve ürünlerimizin her bölgenin taleplerine uygun olmasını sağlıyoruz. Daikin’in bir sonraki yüzyılını şekillendirmek için odaklanmaya devam ediyoruz.”