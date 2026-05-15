Daikin Türkiye’den 750 milyon Euro’luk rekor

100 yılı aşkın global tecrübesiyle iklimlendirme sektörünün lider markalarından biri olan Daikin, Türkiye’deki büyümesini 2025 mali yılı döneminde de sürdürdü. 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan mali yılda 750 milyon Euro ciroya ulaşan Daikin Türkiye, 363 milyon Euro ihracat geliri elde ederek Türkiye iklimlendirme sektörünün en büyük ihracatçısı olma unvanını 8 yıldır korudu.

Üretimde yerlileşme ve bölgesel ihracat üssü Daikın

2025 mali yılı sonuçlarını değerlendiren Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonuna dikkat çekerek:

“Daikin Türkiye olarak üretime, teknolojiye ve sürdürülebilir büyümeye yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2025 mali yılında 750 milyon Euro ciro ve 363 milyon Euro’luk ihracat geliri elde ettik. Türkiye ekonomisinde uygulanan istikrarlı politikalar sayesinde üretim tesisi yatırımlarımızı sürdürdük. Sakarya Hendek Üretim Tesisimizde ürettiğimiz geniş ürün gamımız sayesinde ise Türkiye iklimlendirme sektörünün en büyük ihracatçısı olma unvanımızı 8 yıldır korumanın gururunu yaşıyoruz.

Sakarya Hendek Üretim Tesisimizi yalnızca Türkiye için değil; Orta Doğu, CIS ülkeleri ve Kuzey Avrupa için de stratejik bir üretim üssü olarak konumlandırıyoruz. 2025 mali yılında gerçekleştirdiğimiz 4,3 milyar TL sermaye artışıyla toplam sermayemizi 5,4 milyar TL’ye yükselttik. Bu yatırım, Türkiye’ye ve üretim gücümüze duyduğumuz güvenin en önemli göstergelerinden biridir.

“Bugün ciromuzun yüzde 60’tan fazlasını fabrika üretimlerimiz oluşturuyor. Üretimimizdeki yerlilik oranımız ise bu dönemde yüzde 50’nin üzerine çıktı. Özellikle tüm kaset tipi fancoil serimizi yerli olarak üretmeye başlamamız ve Sakarya Hendek Üretim Tesisimizin Daikin Grubu içerisinde Avrupa’nın tek fancoil üretim merkezi konumunda bulunması, bizi bölgemizde çok daha güçlü bir oyuncu haline getiriyor. Üretim tarafındaki gelişimimizi VRV alanında da sürdürmeye devam ediyoruz. 2022 yılında Sakarya Hendek Üretim Tesisi’nde başladığımız VRV üretimi ile bugüne kadar Avrupa’ya %60 oranında ihracat gerçekleştirdik. Böylece lojistik üssü olma hedefimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Daikin’den sürdürülebilir büyümeye güçlü yatırım

Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ve 2025 mali yılı sonuçlarının açıklandığı basın buluşmasında önemli değerlendirmeler yaparak şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılında iklimlendirme sektörünün yaklaşık yüzde 10 büyümesini öngörüyoruz. Özellikle ısı pompası sistemleri ve data center çözümlerinin sektörün büyümesinde önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Daikin 5 yıllık stratejiler ile geleceği şekillendirmekte olup bu kapsamda, Fusion 25 stratejilerinde yer alan Polonya’da ısı pompası fabrikası açma hedefini gerçekleştirerek, bu fabrikayı Daikin’in çevreci dönüşüm vizyonunun önemli merkezlerinden biri haline getirdi. Türkiye’de de giderek önem kazanan ısı pompası teknolojilerinde satışlarımızı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 35 artırdık. Önümüzdeki dönemde bu büyümeyi yüzde 50 seviyesine taşımayı hedefliyoruz.

Ayrıca, yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte data center yatırımlarında yaşanan artışın, iklimlendirme sektöründe özellikle data center soğutma çözümlerine olan talebi daha da artırmasını bekliyoruz. Biz de bu alanda önemli bir çözüm sağlayıcısı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Daikin ihracat başarısını ve sektör liderliğini sürdürüyor

Türkiye, 2025 mali yılı döneminde de bu liderliğini güçlendirerek sürdürdü. Sakarya Hendek Üretim Tesisi’ni yalnızca Türkiye’nin değil; Orta Doğu, CIS ülkeleri ve Afrika bölgesinin de üretim ve teknoloji üssü olarak konumlandıran şirket, bu coğrafyalara yönelik ihracatını büyütmeyi sürdürüyor. Daikin Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bir kez daha “İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu” oldu. Aynı zamanda The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde “İklimlendirme – Soğutma Kategorisi”nde üst üste 5. kez “Yılın İtibarlısı” seçildi.

Daikin, global pazarda gücünü artırmaya devam ediyor

Daikin Industries Ltd., 2025’te tarihinin en yüksek global finansal performansına ulaştı. 2025 mali yılını 5 milyar 15 milyon Yen ciroyla kapatan Daikin, büyüme ivmesini sürdürüyor. 170’ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve 104 bin 095 çalışanı bulunan şirket, yalnızca ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVAC-R) alanındaki faaliyetleriyle değil; aynı zamanda kompresör ve soğutucu akışkanları kendi bünyesinde geliştiren dünyadaki tek üretici olmasıyla sektörde benzersiz bir konumda yer alıyor. Daikin’in inovasyon odaklı yaklaşımı, çevre dostu ürün geliştirme yetkinliği ve sürdürülebilirlik stratejileri, küresel başarısının temel taşlarını oluşturuyor.