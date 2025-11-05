Daikin, Türkiye'ye yaklaşık 100 milyon Euro'luk yatırıma hazırlanıyor

Daikin'in Türkiye'deki fabrikası, üretim kapasitesi ve mühendislik altyapısıyla markanın Orta Doğu, Afrika ve Avrupa için bölgesel ihracat merkezine dönüştü.

Türkiye pazarına Airfel markasının satın alınmasıyla giren Daikin, bu sayede geliştirdiği özel ürünlerle yerli üretim gücünü artırıyor, aynı zamanda ihracata da katkı sağlıyor.

Daikin Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, şirketin bölgesel stratejilerini, Türkiye'nin iklimlendirme alanındaki rolünü ve gelecek döneme ilişkin yatırım planlarını "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında anlattı.

Önder, küresel ısınmanın etkileri ve enflasyon beklentisinden kaynaklı talebin öne çekilmesiyle 2024'te iklimlendirme sektörü adına satışların çok iyi gittiğini, 2025'in de buna paralel olarak seyrettiğini ve yılın 10 aylık sürecinde hedeflerinin yüzde 22 önünde olduklarını kaydetti.

Avrupa pazarında bir durgunluğun yaşandığına işaret eden Önder, Türkiye'de ise klima sahiplik oranının yüzde 15-20 seviyelerinde olduğunu ve bu sebeple ülkenin iklimlendirme alanında önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Önder, Türkiye'de split klima satışlarının yıl sonunda 2 milyon 200 bin adet civarında olacağı öngörüsünde bulunarak, kombi tarafında ise ısı pompaları ve daha çevreci ürünlerin alternatif olarak bulunuşundan kaynaklı pazarda bir daralma yaşandığını anlattı.

Merkezi sistem tarafında piyasanın çok canlı olduğuna dikkati çeken Önder, bu ürün grubunda VRV ve applied chiller ürünlerinin bulunduğunu ve iki tarafta da pazarda ciddi bir büyüme yaşandığını söyledi.

Önder, Daikin'in VRV ürünlerinin Türkiye'de üretilmeye başlandığını vurgulayarak, Orta Doğu, Körfez ve Afrika bölgesine giden ürünlerin bir kısmının Türkiye'den ihraç edildiğini belirtti.

Gelecek 5 yıl içinde söz konusu bölgelerde kullanılacak ürünlerin büyük kısmının da Türkiye'den ihraç edileceğini düşündüğünü ifade eden Önder, ülke genelinde iklimlendirme sektörünün ihracat konusunda yüzde 5 önde olduğunu dile getirdi.

Önder, Avrupa'da yaşanan durgunluğun aksine Körfez ülkeleri, Orta Doğu ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Kuveyt'te çok hızlı bir büyümenin yaşandığını söyledi.

"Lojistik avantajı ve stratejik konumu sayesinde Türkiye'de birçok ürünü üretmeye başladık"

Önder, Daikin Türkiye'nin 7 yıldır üst üste Türkiye'de iklimlendirme sektöründe ihracat şampiyonu olduğuna dikkati çekerek, "Geçen seneyi 700 milyon avro ile kapamıştık ki bunun 400 milyon avrosu ihracattı. Bu sene de agresif bir hedef koyarak 438 milyon avroluk bir hedef koymuştuk. Bu seneyi 450 milyon avro ihracat olmak üzere 820 milyon avro gibi bir ciroyla kapatacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Daikin'in Türkiye'deki operasyonunun büyüklüğüne de işaret eden Önder, ülkeye Airfel'i satın alarak 260 milyon dolarlık bir yatırımla 2011'de giriş yaptıklarını anımsattı.

Önder, bugüne kadarki süreçte büyük yatırımlarla önce 1 milyon adetten fazla üretim kapasiteli split klima fabrikasının kurulduğunu ve ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihracat yapılan bu fabrikayla üretimi bir nevi Türkiye'ye kaydırdıklarını dile getirerek, "Lojistik avantajı ve stratejik konumu sayesinde Türkiye'de birçok ürünü üretmeye başladık." dedi.

Hendek'teki yaklaşık 163 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikaya ilişkin bilgi veren Önder, burada klima santralinden fancoile, kombiden split klimaya kadar birçok ürünün üretimini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Daikin Türkiye olarak yeni bir yatırım hayata geçirdiklerini de aktaran Önder, ilk kez Türkiye'de yerli üretim olarak Airfel markasıyla Afrika ve Türkiye'nin belli bölgeleri için enerji verimi yüksek bir cihaz geliştirdiklerini söyledi.

Önder, farklı bir marka adıyla üretimin globalde Daikin bünyesinde bulunmadığını, bu adımı Daikin Türkiye'nin inisiyatifiyle ilk kez attıklarını ve yeni ürünle gelecek günlerde yaklaşık 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi beklediklerini vurguladı.

"Bölgede tek ana üs şu an Daikin Türkiye"

Daikin Türkiye'nin, üretim olarak bölgedeki en güçlü merkez olduğunun altını çizen Önder, küreselde Daikin'in Türkiye'yi konumlandırdığı pozisyona ve buranın Orta Doğu ve Afrika pazarları için ana üs olması yönündeki çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Bölgede tek ana üs şu an Daikin Türkiye ve diğer bölgelere göre burada ürün ürettiğimiz zaman ihracat şansımız artıyor. Fakat sıkıntılardan biri şu, tüm ülkeler rekabetten ötürü kendi ülkesinde üretim istiyor. Lokalizasyona geçmiş durumdalar ve ciddi anlamda zorluyorlar. Fakat tabii biz de Türk'üz ve bu anlamda yatırımları mümkün olduğunca burada yaptırmak adına Türkiye'nin avantajlarını anlatıyoruz.

İş gücü olarak hala yüksek, yetenekli insanları biz Türkiye'de daha rahat bulabiliyoruz. Fakat çalışan ücretleri döviz bazında artınca Türkiye'de bizim ücretlerimiz neredeyse daha önce yüzde 20 civarı daha ekonomik üretim yaptığımız Polonya'yı yakaladı. Bu biraz etkileyebilir yatırımları ama ben bunun da geçici olacağını düşünüyorum zaten biz de elimizden geleni yapıyoruz."

"Airfel Vibe ile yeni bir yatırım dönemine giriyoruz"

Önder, Daikin Türkiye'nin yeni ürün yatırımlarına işaret ederek, Airfel Vibe serisinin tamamen yerli üretimle hayata geçirildiğini söyledi.

Düşük maliyetli split klima üretimine başladıklarını belirten Önder, Airfel Vibe'ın yüksek performansı ve enerji verimliliğiyle hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Yakın zamanda 4,3 milyar liralık sermaye aktarımı yaptıklarını ifade eden Önder, yatırım yaparken kapitali ve nakit akışını da kontrol etmenin kritik olduğunu ve bu artırımın önlerini açtığını vurguladı.

Önder, Türkiye'de 2 bin personellerinin bulunduğunu, bu rakamı, büyümelerini sürdürerek 2030'da 2 bin 500 seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

İstihdam alanında kadın çalışanlara ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Önder, şu anda kadın çalışan oranının yüzde 38 olduğunu, 2030'larda ise bunu yüzde 50 seviyesine ulaştırmayı planladıklarını kaydetti.

"Gelecek dönemde iklimlendirme sektöründe büyüme hızı yüksek olacak"

Önder, iklimlendirme sektöründeki büyümenin sürekli devam ettiğini, firmaların bu yüzden yatırımlarını sürdürdüğünü ve gelecek 5 yılda da jeopolitik riskler ne olursa olsun sektörün büyümeye devam edeceğini dile getirdi.

Daikin'in de globalde hem kendi hem de yakın sektörlerde çok şirket satın almaları yaptığını belirten Önder, şirketin dikey ve yatay büyümesine devam ettiğini ve bu anlamda globalde 30 milyar dolara yakın bir cirosu bulunduğunu söyledi.

Önder, gelecek dönemde iklimlendirme sektöründe büyüme hızının yüksek olacağı fırsat pazarlara da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez ülkelerinde hemen hemen bütün ülkeler yakın zamanda 'Vision 30' şeklinde kendi bölgelerinde hedefler koydu ve yatırımlarını, vizyonlarını açıkladı. Katar, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi büyüme öngörüyor ve gelirlerini çeşitlendirmeyi düşünüyor. Petrol gelirleri uzun vadede bitebileceği için gelirlerini turizm, kongre, spor alanlarında çeşitlendirmeyi düşünüyor ve turizme çok ciddi yatırım yapıyor. Bunların hepsi pazarı canlı tutuyor ve pazar anlamında büyüyen trendler oralar şu anda.

Dubai nüfusunu 2 katına çıkarmayı planlıyor. Doğal olarak pazarın kendisi büyüdüğü için her türlü yatırım büyüyor. Ben körfez ülkelerinin çok ciddi büyüyeceğini öngörüyorum, oralarda trend yukarı gözüküyor. Ayrıca hemen hemen tüm şirketler şu anda Afrika'nın geleceği için yatırım yapıyor. Çünkü Afrika'nın sahip olduğu yer altı zenginlikleri çok güçlü ve ileride çok zengin olacak. Dışarıdan sömürüyle bir yere kadar gidecek Afrika ve bir yerde kendisi bu kaynaklarına sahip çıkacak. Bu durum da Afrika'ya gelecek için çok parlak bir pazar olarak gösteriyor. Hem Türk yatırımcıları için güzel bir pazar hem de bizim için. Ben Afrika ve körfez ülkelerini hala çok canlı görüyorum."

"Türkiye'deki yatırımlarımızı artıracağız"

Önder, tüm bu gelişmeler ışığında Suudi Arabistan'da bir fabrika kurduklarını, bu yatırımla bölgedeki üretim ve tedarik kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Önder, bölgedeki talebi karşılamak adına Türkiye'deki yatırımları da artırabileceklerini dile getirerek, Türkiye'nin insan kaynağı, sistem ve fabrika teknolojisi olarak çok ileride olduğunu, bu sebeple ülkedeki yatırımlarını arttırarak pazarın büyümesine hazırlanacaklarını söyledi.

İklimlendirme sektöründe trendin yukarı yönlü gözüktüğüne işaret eden Önder, "Bu anlamda Türkiye'ye yaklaşık 100 milyon avronun üzerinde bir yatırım yapılır, öyle gözüküyor. Çünkü biz Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Suudi Arabistan'da buradakiyle aynı ivmeyi yakalayamayız. Daikin'in bölgesel ihracat merkezi Türkiye olacak gibi duruyor. Bu da önümüzdeki 5 yıl içinde yeni yatırımların Türkiye'ye gelmesi demek. Türkiye'ye en az 100 milyon avro yatırım yapılır." diye konuştu.

Daikin'in Japon kökenli 100 yılı aşkın sürelik çok güçlü bir firma olduğunun altını çizen Önder, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daikin çok güçlü bir firma, globalde ve sektöre liderlik yapıyor. Sektör içerisinde inovatif tarafta öncü firmalardan biri. Biz de Daikin Türkiye olarak Daikin'in içerisinde yarışıyoruz ve bizim Türkler olarak avantajımız daha hızlı hareket ediyoruz. Bir yerde bir problem varsa orada bırakmıyoruz, mühendislerimiz çözene kadar uğraşır. Bizim hedefimiz 2025 için 500 milyon avroydu ve şimdi 820 milyon avroları konuşuyoruz. Bu da bizim arkadaşlarımızın, yani üst yönetimin başarısından çok çalışanlarımızın başarısı. Biz onları eğitimlerle daha da güçlendirmek istiyoruz. İnşallah ülke ekonomisine de çalışanlarımızla birlikte en üst düzeyde de katkı vereceğiz."