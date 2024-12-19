Daikin, Hendek fabrikasında ürettiği VZ Premix 42 kombisiyle ürün grubunu genişletiyor

100 yıllık tecrübesiyle iklimlendirme sektörünün öncü markalarından Daikin, yüksek teknolojili ürünleriyle kombi ailesini büyütmeye devam ediyor. Sakarya Hendek Üretim Tesisi'nde üretilen tam yoğuşmalı VZ Premix 42 kombi; üstün enerji verimliliği, çevre dostu teknolojileri ve kullanıcı odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Soğuk kış günlerinde ürün kapasitesini genişleterek VZ Premix 42 modelini kullanıcılarına sunan Daikin, ısıtma performansında çıtayı yükseltiyor.

Daikin, bu modeliyle 42 kW kullanım seçeneği sunarak geniş alanların ısıtılmasında üstün bir çözüm sağlıyor. Yeni nesil paslanmaz çelik ısı eşanjörü, premix yanma teknolojisi ve tam modülasyon özellikleriyle enerji verimliliğini artıran bu model, hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor. Yaklaşık 9 m faydalı basma yüksekliğine sahip pompası ile geniş alanlarda ve yerden ısıtma sistemlerinde çok verimli olan VZ Premix 42, en uzaktaki radyatörün tam kapasite çalışmasına imkan veriyor. Kullanıcılarına gelişmiş teknolojilerle iklimlendirme çözümleri sunan Daikin, VZ Premix 42 modelinde kullandığı “Cold Burner (Soğuk Brülör)” teknolojisiyle ısı kayıplarına karşı maksimum enerji performansı sağlarken düşük karbon emisyon değerleriyle çevreye olan duyarlılığını kanıtlıyor. Marka, bu modelle tüketicilere yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda güvenilir ve uzun ömürlü bir ısıtma çözümü vaat ediyor.

Yoğuşma teknolojisiyle birlikte sunduğu yüksek yakıt tasarrufu ve ısı pompasıyla uyumlu çalışabilme özelliği Daikin VZ Premix 42’yi farklı kılarak, Daikin’in çevreci ve sürdürülebilir üretim yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Dakikada 20 litre sıcak su üretebilen model spor salonu, kuaför gibi çoklu kullanıma ihtiyaç duyulan geniş alanlarda ve evlerimizde kesintisiz sıcak su sunuyor. Kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeken bu model konforu bir üst seviyeye taşıyor.

Airfel maestro optımum 42 ile daha fazla seçenek

Kullanıcılarının her türlü ihtiyacına yanıt vermek isteyen Daikin, eş zamanlı olarak alt markası Airfel de Maestro Optimum 42 modeliyle tüketicilere güvenilir ve verimli bir alternatif sunuyor. Özellikle fiyat ve performans odaklı tüketiciler için ideal bir çözüm olan bu model, güvenilir teknolojisi ve yüksek verimliliğiyle dikkat çekiyor. Maestro Optimum 42; full alev modülasyonu ile verim ve tasarruf sağlarken, NOx sınıfı 6 özelliği sayesinde (kombiler ve diğer ısıtma cihazlarının emisyonlarını sınıflandırmak için kullanılan standart) çevreye, doğaya duyarlı ve saygılı bir yaklaşım sergiliyor. Hem doğal gaz hem de LPG ile kullanılabilen Maestro Optimum 42, yoğuşma teknolojisiyle yüksek oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni nesil paslanmaz çelik ısı eşanjörü ve premix brülör teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor. Geniş alanlarda ve yerden ısıtma sistemlerinde güçlü pompa performansıyla etkili bir çözüm sunuyor.

Çevre dostu ısıtma sistemi

Daikin, VZ Premix 42 kombi modeliyle ısıtma çözümlerinde inovasyonu ve çevre dostu yaklaşımı bir araya getiriyor. Hem bireysel hem de ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarken, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyor. Gelişmiş teknolojileri, çevreye duyarlı üretim anlayışı ve kullanıcı dostu tasarımlarıyla Daikin, kış mevsiminde de konfor ve enerji tasarrufunun adresi olmaya devam ediyor.