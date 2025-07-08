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Daimler Truck'tan 5 bin kişiyi işten çıkarma planı

Daimler Truck, 2030’a kadar Almanya’daki yaklaşık 5 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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Daimler Truck'tan 5 bin kişiyi işten çıkarma planı
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Almanya merkezli Daimler Truck, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde Sermaye Piyasaları Günü etkinliğini gerçekleştirdi. Şirket, etkinlikte, Mart 2025’te açıklanan Avrupa Maliyet Azaltma (Cost Down Europe) Programı'nın bir parçası olarak üretimini en uygun maliyetli bir ülkeye kaydırma planını da duyurdu.

Diğer önlemlerle birlikte 2030’a kadar Almanya'da yaklaşık 5 bin kişinin işine son verileceği belirtilen plana göre, işten çıkarmalar büyük ölçüde doğal yıpranma ve kısmi emeklilik yoluyla gerçekleşecek.

Plana göre şirket, maliyetleri 1 milyar avronun üzerinde azaltmayı hedefliyor. Alman şirketin, Almanya'da yaklaşık 35 bin 500 çalışanı bulunuyor.

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