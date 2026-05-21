Dalgıç: Binalar ayakta altyapı yıkılmışsa o şehir dayanıklı değildir

ANKARA(EKONOMİ)

Burak Dalgıç, Türkiye’de uzun yıllardır yapılan yatırımların büyük ölçüde kapasite arttırma ve genişleme odaklı ilerlediğini, sismik dayanımın ise hâlâ altyapı projelerinin en zayıf halkalarından biri olduğunu söyledi.

Özellikle eski yerleşimlerdeki hatların önemli bir bölümünün güncel deprem verileri ile tasarlanmadığına dikkat çeken Dalgıç, “Bir depremde ilk darbeyi alan çoğu zaman yer altında kalan hatlardır. İçme suyu borularında kırılma, enerji merkezlerinde devre kesilmesi ya da köprü bağlantılarındaki hasar, depremin yıkımdan daha büyük bir ikincil krize dönüşmesine yol açabilir” dedi.

Özellikle içme suyu şebekesinde esnek bağlantıların artırılması, enerji iletim hatlarında otomatik kesme ve izleme sistemlerinin yaygınlaştırılması ve köprü ile viyadüklerde sismik hareketi absorbe eden sistemlerin güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını ifade eden Dalgıç, Türkiye’de atılacak adımların yalnızca yeni projelerle sınırlı olmaması gerektiğini savunarak “Mevcut altyapının durumunu belirleyen detaylı bir envanter, depremden önce atılacak en değerli adımdır. Güçlendirme ihtiyacı bilimsel analizle ortaya konduğunda hem maliyet düşer hem de etkili sonuç alınır” diye konuştu.

Dalgıç, “Deprem, bu coğrafyanın kaçınılmaz olgusu. Dayanıklı bir şehir, sağlam binalarla ve depremin ertesi günü çalışmaya devam eden altyapı sistemleriyle mümkündür. Türkiye’nin mühendislik vizyonu bu anlayışa göre güncellenmelidir” açıklamasında bulundu.