Dalsan Alçı ile Saint-Gobain Rigips güçlerini birleştirdi

Alçı ve alçı levha sektöründe 1932 yılından bu yana faaliyet gösteren Dalsan Alçı ile Saint-Gobain’in Türkiye’deki şirketlerinden Saint-Gobain Rigips Alçı arasında imzalanan ortaklık anlaşması, Rekabet Kurulu izin sürecinin tamamlanmasıyla resmiyet kazandı. Şirketlerin birleşmesi ile ilgili çalışmalar yapılırken, iki şirket mevcut tüzel kişiliklerini, üretim ve hizmetlerini aynı şekilde sürdürecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, şirketler yüzde 50 - yüzde 50 ortaklık payı ile tek bir çatı altında birleşerek faaliyetlerine ‘Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ tüzel kişiliği altında devam edecek.

Güç birliğinin yakın coğrafyalarda da sürmesi amaçlanıyor

Bu birleşme ile toplam 5 tesiste yaklaşık 100 milyon metrekare alçı levha, 2 milyon tondan fazla paketlenmiş veya silo ile sevk edilebilen yapı malzemeleri ile 50 milyon metrenin üzerinde kuru duvar sistem profili üretilmesi hedefleniyor. Yeni yapının her iki şirketin bilgi birikimleri, deneyimleri ve büyüyen alçı ve alçı levha kapasiteleri sayesinde müşterilerine yenilikçi, sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümleri sunmasına olanak tanıması bekleniyor. Bu ortaklıkla oluşan güç birliğinin yakın coğrafyalarda da sürmesi amaçlanıyor.