Damat Tween “Milli Hatıra” ile Dünya Kupası yolculuğuna başladı

Türkiye Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru olan Orka Holding markası Damat Tween, ABD’deki Dünya Kupası yolculuğuna başlayan ay-yıldızlı ekibimize Milli Hatıra koleksiyonu ile hem şıklık katıyor hem de Türk futbolunun bu tarihi dönemine tanıklık edecek bir tasarım mirası sunuyor. “Dünya Takım Görsün” mottosuyla Türkiye’nin ortak heyecanını ve milli ruhunu geleceğe taşıyan adeta arşiv niteliğindeki Damat Tween “Milli Hatıra” koleksiyonu, oyuncularımızın sahadaki başarısını spor giyim estetiğinin ötesine geçirerek A Milli Futbol Takımımızın sahaya ve dünyaya taşıdığı gururu, zamansız ve evrensel bir stil anlayışıyla taçlandırıyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Damat Tween Milli Hatıra koleksiyonu şıklığın çok ötesinde bir anlama sahip, ülkemizin ortak gururunu taşımak için özenle tasarlandı. Bu koleksiyonu özel kılan asıl unsur, taşıdığı hikayede saklı. Ülkemizi ay-yıldızlı formamızla temsil eden milli futbolcularımızın emeklerini, hayallerini, verdikleri mücadeleyi ve yaşadıkları gururu içinde taşıyan, bu döneme tanıklık eden ve yarınlarımız için miras niteliği taşıyacak bir koleksiyona imza attık. Damat Tween olarak Dünya Kupası yolunda ay-yıldızlı bayrağımızı, ülkemizin modadaki asaletini en iyi şekilde temsil etmekten ve Türkiye Milli Futbol Takımlarının yolculuğunda tek yürek olarak yanlarında olmaktan gurur ve onur duyuyoruz.”

Türk bayrağına saygı duruşu niteliğinde kırmızının derin yorumu

Ay-yıldızlı ekibimiz için özenle tasarlanan Damat Tween Milli Hatıra koleksiyonunun merkezinde; Türk bayrağına saygı duruşu niteliğinde ve A Milli Futbol Takımımızın yeniden Dünya Kupası sahnesine dönme başarısına atfen kırmızının derin yorumu ve dünya modasının yükselen trendi vişne tonu yer alıyor. Gücü ve enerjiyi korurken sakin ama güçlü bir duruş sunan bu özel renk, koleksiyonu spor giyim estetiğinin ötesine taşıyarak evrensel bir stil ifadesine dönüştürüyor ve tasarımlara asil bir karakter kazandırıyor. Koleksiyonda hakim olan “sessiz lüks” anlayışı; geri planda tutulan logolar, ton sür ton detaylar ve üst segment ince işçilik dokunuşlarıyla kendini gösteriyor. Gerçek değerin yüksek sesle anlatılan değil, yıllar geçtikçe anlam kazanan detaylarda saklı olduğu gerçeği, Damat Tween’in usta terziliğiyle hayat buluyor.

Doğal dokularla Milli futbolcularımızın konforu ve zarafeti ön planda

Damat Tween Milli Hatıra koleksiyonunda Dünya Kupası gibi yoğun ve dinamik bir turnuva sürecinde A Milli Futbol Takımı oyuncularının konforunu en üst düzeyde tutmak amacıyla doğal elyaf ağırlıklı kumaşlar tercih edildi. Süetin derin dokusu, trikonun yumuşak akışı ve ketenin rafine doğallığı; modern yaşamın ritminden ilham alan özgür ve akışkan silüetlerle birleşti. Nefes alan yapıları ve zamanla karakter kazanan yüzeyleriyle bu tasarımlar, Milli Takımın gururu futbolcularımıza her adımda hem maksimum konfor hem de üstün bir zarafet sunuyor.