DANET, kurbanı soğuk zincirle adrese teslim edecek

Afyonkarahisar’daki tesislerinde yaklaşık yarım asırdır, Türkiye pazarındaki güçlü konumunun yanı sıra 20’ye yakın ülkeye ihracat yapan DANET, 18 yıldır sürdürdüğü adrese teslim kurban hizmetine bu yıl da devam ediyor. Yüzde 100 yerli besi küçükbaş ve büyükbaşları helal sertifikalı kesim ile evlere ulaştıran firma, kesilen kurbanları itinayla paylaştırarak soğutuculu özel araçlarla adrese teslim ediyor.

Kurbanlar veterinerler eşliğinde özenle seçiliyor

DANET tarafından veteriner hekimlerin kontrolü eşliğinde özenle seçilen kurbanlıklar, detaylı muayenelerinin ardından Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimin yapılacağı alanlara getiriliyor. Bayram namazından sonra uzman kasaplar tarafından vekaleten bizzat kurban sahibi adına kesilen kurbanların etleri diğer kurbanlıkların etleriyle kesinlikle karıştırılmıyor. Kurban hisselerinin herkese adil dağıtımını esas alan DANET, büyükbaş kurbanlıklarda parçalama işlemini her hisse sahibine kurbanlığın her bölgesinden eşit ve adaletli parçalar düşecek şekilde gerçekleştiriyor. Kesim sonrasında vekalet sahibine e-posta ve SMS yoluyla bilgi veriliyor.

Dileyen kurban sahipleri bayram sonrası kendi kurbanlıklarının kesim videolarını izleyebiliyor. Kesilen kurbanlıkların gövde kısımları ve sakatatları barkodlanarak soğuk hava depolarına alınıyor. Vekalet verene, kendi kurbanlığının eti ulaştırılıyor. Büyükbaş kurbanlıkların etleri, adaletli olarak 7 eş parçaya bölünerek pay ediliyor. Kurban etlerinin bayram içinde dağıtılması ve yenilmesine de büyük önem veren DANET, tüketime hazır kurban etlerini, özel ambalaj ve kolilerde soğuk zinciri koruyarak İstanbul ve Afyon’un yanı sıra Bursa, İzmir ve Ankara’da adrese teslim ediyor. Ayrıca, bayram tatilini memleket, aile ziyareti gibi nedenlerle seyahatte geçirecek vekalet verenler için isteğe göre kullanıma hazır kıyma ve kuşbaşı şeklinde bayram sonrası 15 gün içinde adrese teslimat ya da bayramdan hemen sonra DANET teslimat noktalarından teslim alma seçeneği de sunuluyor. Bir başkasına kurban hediye etmek isteyenler için ise hazırlanacak paketlere özel bir hediye mesajlı kart eklenerek teslimat gerçekleştiriliyor.