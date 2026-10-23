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Danimarkalı ev-yaşam perakende zinciri Ankara’da iki mağaza açtı

Danimarka Merkezli ev eşyası perakendecisi JYSK, Ankara’da iki ayrı alışveriş merkezinde eşzamanlı mağazalarını açtı. Bu mağazaların İç Anadolu bölgesindeki ilk mağazalar olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Danimarkalı ev-yaşam perakende zinciri Ankara’da iki mağaza açtı
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ANKARA (EKONOMİ)

Danimarka merkezli ev eşyası perakendecisi JYSK, Ankara’daki iki farklı alışveriş merkezinde mağazalarını aynı gün hizmete açtı.

Mağaza açılışında konuşan JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, firmanın Anadolu’ya açılma vizyonu kapsamında çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Türkiye’de bu aşamada toplamda 18 şubeye ulaştıklarını belirten Tezcan, “Ankara’da iki mağazamızı aynı gün hizmete açmamız, büyüme stratejimizi yeni bir bölgeye taşımanın ötesinde, markamızın Türkiye’deki gelişimi açısından da önemli bir adımı oluşturuyor. Başkentten başlayarak İç Anadolu Bölgesi’nde daha fazla tüketiciyle buluşmayı hedefliyoruz” dedi.

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