Danimarkalı dev, 125. yılını Gebze’de kutladı

MERVE ESİN ADIGÜZEL

ISS ülke müdürleri ve üst düzey yöneticilerinden oluşan uluslararası heyet, MG International Fragrance Company’nin Gebze’deki üretim tesislerini ziyaret etti. Ziyarette entegre hizmet modeli yerinde incelendi.

ISS (International Service System), merkezi Danimarka’da bulunan, entegre tesis yönetimi alanında faaliyet gösteren küresel bir hizmet şirketi. 1961 yılından bu yana faaliyet gösteren MG International Fragrance Company de esans alanındaki uzmanlığı ve teknolojik üretim altyapısıyla Türkiye’den birçok ülkeye üretim yapıyor. Entegre tesis yönetimi alanında 125 yıllık geçmişe sahip ISS ile şirket arasındaki iş birliği, kurumsal yapı ve hizmet süreçleri temelinde sürdürülüyor.

Hizmet kalitesi ve karşılıklı güven

MG International Fragrance Company Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Beşbıçak, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, şirket olarak üretim süreçlerinin yanı sıra iş ortaklıklarında da belirli standartları esas aldıklarını belirtti. Beşbıçak, ISS ile yürütülen iş birliğinin hizmet kalitesi ve karşılıklı güven temelinde sürdüğünü ifade ederek, küresel yöneticileri tesislerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.