  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Danimarkalı JYSK, Anadolu’daki ilk mağazasını Bursa’da açıyor
Takip Et

Danimarkalı JYSK, Anadolu’daki ilk mağazasını Bursa’da açıyor

Danimarka merkezli ev ve yaşam markası JYSK, Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. İstanbul’un ardından ilk kez Bursa’da mağaza açacak olan JYSK, 13 Kasım’da AS Outlet’te Bursalılara “İskandinav tarzı konfor ve sadelik” sunmaya hazırlanıyor.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Danimarkalı JYSK, Anadolu’daki ilk mağazasını Bursa’da açıyor
Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - Danimarka merkezli ev ve yaşam ürünleri perakendecisi JYSK, Türkiye’deki büyüme stratejisi doğrultusunda İstanbul dışındaki ilk mağazasını Bursa'da açıyor. Mayıs 2023'te Türkiye pazarına giren ve İstanbul'da 7 mağazası bulunan marka, 730 metrekarelik alana sahip yeni şubesini 13 Kasım’da Bursa AS Outlet Alışveriş Merkezi’nde hizmete sunacak. 50 ülkede 3.500’den fazla mağazası bulunan JYSK, yatak odalarından oturma odalarına kadar pek çok kalemde minimalist tasarımlı ürünlerini Bursa halkı ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Danimarkalı JYSK, Anadolu’daki ilk mağazasını Bursa’da açıyor - Resim : 1

Türkiye pazarında gördükleri büyük ilgi ve potansiyelin kendilerini yeni şehirlere açılmaya teşvik ettiğini belirten JYSK Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Bursa, dinamizmi, tarihi zenginliği ve büyük potansiyeliyle, İskandinav yaşam tarzını ve kalitesini Anadolu'ya taşıma vizyonumuzla stratejik olarak örtüşüyor. Yeni şubemizle Bursalılara; sadece kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler değil, aynı zamanda gerçek İskandinav alışveriş deneyimi sunacağız. 'Hygge' felsefesini, Bursa'daki her eve taşımayı hedefliyoruz. Mağazamız, yatak odasından oturma alanlarına, banyodan bahçeye kadar uzanan geniş ve ilham verici ürün yelpazesiyle, Bursalıların yaşam alanlarına şıklık, konfor ve fonksiyonellik katacak” dedi.

Şirket Haberleri
Yatırımcılar, tüm yatırım alternatiflerine tek noktadan erişmek istiyor
Yatırımcılar, tüm yatırım alternatiflerine tek noktadan erişmek istiyor
Zorlu AVM Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özge Şahin atandı
Zorlu AVM Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özge Şahin atandı
Zorlu AVM Genel Müdür Yardımcılığı'na Özge Şahin atandı
Zorlu AVM Genel Müdür Yardımcılığı'na Özge Şahin atandı
Garanti BBVA Genç Konserleri kasım ayında da devam ediyor
Garanti BBVA Genç Konserleri kasım ayında da devam ediyor
Garanti BBVA Emeklilik, meme kanseri farkındalığında kadın sağlığı sigortasını vurguluyor
Garanti BBVA Emeklilik, meme kanseri farkındalığında kadın sağlığı sigortasını vurguluyor
Hopi’de üst düzey atama
Hopi’de üst düzey atama