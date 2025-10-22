Danimarkalı JYSK, Anadolu’daki ilk mağazasını Bursa’da açıyor

EKONOMİ (BURSA) - Danimarka merkezli ev ve yaşam ürünleri perakendecisi JYSK, Türkiye’deki büyüme stratejisi doğrultusunda İstanbul dışındaki ilk mağazasını Bursa'da açıyor. Mayıs 2023'te Türkiye pazarına giren ve İstanbul'da 7 mağazası bulunan marka, 730 metrekarelik alana sahip yeni şubesini 13 Kasım’da Bursa AS Outlet Alışveriş Merkezi’nde hizmete sunacak. 50 ülkede 3.500’den fazla mağazası bulunan JYSK, yatak odalarından oturma odalarına kadar pek çok kalemde minimalist tasarımlı ürünlerini Bursa halkı ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye pazarında gördükleri büyük ilgi ve potansiyelin kendilerini yeni şehirlere açılmaya teşvik ettiğini belirten JYSK Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Bursa, dinamizmi, tarihi zenginliği ve büyük potansiyeliyle, İskandinav yaşam tarzını ve kalitesini Anadolu'ya taşıma vizyonumuzla stratejik olarak örtüşüyor. Yeni şubemizle Bursalılara; sadece kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler değil, aynı zamanda gerçek İskandinav alışveriş deneyimi sunacağız. 'Hygge' felsefesini, Bursa'daki her eve taşımayı hedefliyoruz. Mağazamız, yatak odasından oturma alanlarına, banyodan bahçeye kadar uzanan geniş ve ilham verici ürün yelpazesiyle, Bursalıların yaşam alanlarına şıklık, konfor ve fonksiyonellik katacak” dedi.