Danışmanlık şirketinden yapay zekaya 1,4 milyar dolarlık yatırım

Yapay zekâyı birçok küresel teknoloji çözümüne yerleştiren ve bunu üç yıllık bir yatırım planıyla güçlendiren uluslararası danışmanlık, denetim, kurumsal finansman, strateji ve vergi şirketi EY (Ernst & Young), 2023 yılında özellikle insan yeteneklerini ve yapay zekâyı (AI) bir araya getiren “EY.ai” platformuna 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptı. EY.ai, güçlü bir yapay zekâ ekosistemi tarafından desteklenen strateji, operasyon, dönüşüm, risk, denetim ve vergi gibi konularda derin deneyime sahip, öncü EY teknoloji yetkinliklerinden ve yapay zekâ platformundan oluşuyor.

EY bu yatırım ile yapay zekâ ve son teknoloji geliştirme araçlarını, başarısı kanıtlanan küresel teknoloji aracı olan EY Fabric’e yerleştirerek 60 binden fazla EY müşterisinin ve 1,5 milyonun üzerinde tekil kullanıcının kullanımına sunacak. Atılan bu adımla müşterilere hizmet veren ekiplerin şirketler için öncelikli olan iş dönüşümü konularına daha hızlı yanıt vermeleri sağlanacak. Yapay zekâya yapılan yatırım sayesinde müşterilerle çalışma biçimini de geliştiren EY’a göre, bu gelişmiş teknolojinin benimsenmesinin önündeki en önemli engellerden biri, güven konusuydu. Bu nedenle; 2022'de hesap verebilirlik, güvenlik, gizlilik, şeffaflık, adalet, kapsayıcılık ve mesleki sorumluluk değerlerini içeren EY.ai ilkelerini resmileştiren EY; bu ilkelerin rehberliğinde hükümetlerle, çok uluslu standart belirleyici kurumlarla, sektör dernekleriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla aktif olarak birlikte çalışıyor. Bu doğrultuda, yapay zekânın etkin ve güvenilir kullanımına yönelik en iyi uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Pilot program başladı

Bu yatırım, aynı zamanda AI alanında bilgi ve becerilere sahip EY çalışanlarının potansiyellerini daha yukarıya çıkarmalarına da yardımcı olacak. 4 bin 200 teknoloji odaklı EY ekip üyesi ile başlayan pilot programın ardından oluşturulacak “EY.ai EYQ” programı ile EY, çalışanlarına özel yapay zekâ tabanlı öğrenme ve gelişme olanakları sunacak. EY’ın geniş kapsamlı öğrenme programı, 2018'de başlatılan ve bugüne kadar 100 binden fazla sertifikanın alındığı AI, veri ve analitik öğrenme programlarının yanı sıra 2020'de başlatılan EY Tech MBA eğitim programını da içeriyor.

EY.ai, yapay zekâ alanındaki çeşitli çalışmaları, teknolojileri ve akademik yetenekleri kapsayan bir ekosistemi de bir araya getiriyor. Bu ekosistem; Dell Technologies, IBM, Microsoft, SAP, ServiceNow, Thomson Reuters ve UiPath dahil olmak üzere dünyanın en yenilikçi kuruluşlarından bazılarının yanı sıra yapay zekânın geleceğini tanımlayan diğer lider şirketlerle yapılan öncü iş birliklerini içeriyor.

“Müşterilerimize benzersiz bir hizmet sunmayı amaçlıyor”

EY Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Gökhan Gümüşlü, konuyla ilgili şunları söyledi: “EY.ai platformunu ‘daha iyi bir çalışma dünyası oluşturma’ hedefimiz doğrultusunda, müşterilerimiz ve toplum genelinde güven oluşturmak ve değer yaratmak üzere hayata geçirdik. Çok sayıda veri ve yapay zekâ profesyoneli tarafından güçlendirilen EY.ai, EY ekiplerinin yapay zekâ ile operasyonlarında devrim yaratmayı hedefleyen şirketlere sağlayabileceği tüm bilgi ve içgörü yelpazesinin kilidini açmaya hazırlanıyor. Daha da önemlisi, iş birliğine dayalı olan EY ekosistemi, müşterilerini bugün mevcut olan en gelişmiş teknoloji, altyapı ve yeterlilik ile buluşturmada kritik bir rol oynuyor. EY.ai, bu ekosistemde yer alan iş birliği içinde olduğumuz lider firmaların yetenekleri ile yapay zekâ teknolojisinde uzman ekiplerimizi bir araya getirirken, müşterilerimize benzersiz bir hizmet sunmayı amaçlıyor.”