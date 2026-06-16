Danone, Hamdi Ulukaya'nın şirketi Chobani'ye dava açtı

Reuters’ın haberine göre Danone, pazartesi günü Manhattan federal mahkemesine sunduğu şikâyette, Chobani’nin “Chobani 20G Protein” adlı çok porsiyonlu yoğurt ürünlerinde etiketlerde yer alan bilgilerle tüketicileri yanılttığını öne sürdü.

Danone, Chobani’nin ürün stratejisini eleştirdi

Chobani'nin bu ürününün kendi markası Oikos Pro'ya doğrudan rakip olarak konumlandığını belirten Danone, Oikos Pro'nun standart sektör ölçüsü olan 5,3 ons porsiyonda 20 gram protein içerdiğini aktardı.

Danone, yüksek protein yoğunluğuna sahip süt ürünleri üretmenin "zor ve maliyetli" olduğunu belirterek, Chobani'nin yoğurt miktarını artırmadan porsiyon boyutlarını büyüttüğünü öne sürdü.

Yoğurt rekabetinde “ultra protein” tartışması

Şikâyete göre Chobani, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin porsiyon büyüklüğü kurallarına uysaydı, ürün porsiyon başına 18 gramdan daha az protein içerecekti.

Danone, bu nedenle Chobani 20G Protein'in ultra yüksek proteinli bir seçenekten çok, porsiyon başına 15 ila 18 gram protein içeren daha düşük fiyatlı Oikos Triple Zero ürününe benzediğini savundu.

Şikâyette, "Tüketiciler gerçeği bilseydi, Chobani ürününü seçmek yerine gerçek bir ultra yüksek protein seçeneği için Oikos Pro'yu ya da daha iyi fiyat için Oikos Triple Zero'yu seçerdi" ifadeleri yer aldı. Danone, davada tazminat ve etiketlerde değişiklik talep etti.