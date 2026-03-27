Danone Türkiye kadın liderliğiyle güçleniyor

Dünyada 100 yılı, Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir “Mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlık ulaştırma” misyonuyla faaliyet gösteren Danone Türkiye, kapsayıcı kurum kültürünü toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politikalarla güçlendiriyor. Benimsediği fayda odaklı iş modeli doğrultusunda şirket, fırsat eşitliğini insan kaynakları yaklaşımının ötesinde; kurumsal sürdürülebilirliğin ve güçlü organizasyon yapısının temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor.

Kadınların iş hayatındaki potansiyelini destekleyen uygulamalar

Danone Türkiye, aile dostu politikalar, çalışma esnekliği ve iş-özel yaşam dengesine yönelik uygulamalarıyla kadın çalışanların sürdürülebilir şekilde desteklenmesini amaçlıyor. Bu kapsamda; yeni bebek sahibi olan anne ve babalara yasal izin sürelerine ek olarak 2 hafta ilave izin, çocukları bir yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkânı ve iki yaşına gelene kadar ise konaklamalı yurt içi veya yurt dışı şirket toplantılarına çocuk ve refakatçi ile katılım imkânı sağlanıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini yalnızca yönetim kadrolarında değil, üretim ve saha ekiplerinde de güçlendirmeyi hedefleyen Danone Türkiye, üretimde çalışan kadın sayısını artırmayı amaçlayan “Operasyonda Kadın” global programında yer alan dört ülkeden biri olarak bu alandaki dönüşüme de aktif katkı sağlıyor.

Yeni atamalar ile yürütme kurulu’nda kadın temsili %50’ye ulaştı

2026 yılı itibarıyla gerçekleştirilen yeni üst düzey görevlendirmelerle Yürütme Kurulu’nda %50 kadın yönetici oranına ulaşılan Danone Türkiye’de karar alma mekanizmalarındaki kadın temsili daha da güç kazanırken; dengeli ve çeşitlilik odaklı bir liderlik yapısı pekiştiriliyor.

Danone Türkiye Satış Direktörü olarak atanan Burcu Turan Enderoğlu, 20 yılı aşkın satış ve ticari yönetim deneyimiyle müşteri ve kanal bazlı büyümeyi hızlandırırken, satış organizasyonunun dönüşümüne de liderlik edecek. Diğer yandan; Danone’nin “gıda yoluyla sağlık ulaştırma” global misyonu doğrultusunda şirketin kalite ve gıda güvenliği süreçlerini yöneten Danone Türkiye Kalite ve Gıda Güvenliği Direktörü Özlem Taşdemir, 2026 yılı itibarıyla Yürütme Kurulu’na katılarak liderlik yapısındaki çeşitliliği güçlendirdi.

'Toplumsal cinsiyet eşitliğini bir tercih değil, bir zorunluluk olarak görüyoruz'

Toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir unsuru olarak ele alan Danone Türkiye, kapsayıcı liderlik yaklaşımını kararlılıkla sürdürürken konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Cem Küçükcan, eşitliğin kurumsal sürdürülebilirlik için stratejik önemine dikkat çekti:

“Toplumsal cinsiyet eşitliğini bir tercih değil, bir zorunluluk olarak görüyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak, ücret eşitliğini sağlamak ve liderlik pozisyonlarına erişimlerini kolaylaştırmak gibi geliştirdiğimiz politikalar, sadece bireylerin değil; kurumumuzun geleceğini şekillendirme odağında hazırlanıyor. Karar alma mekanizmalarında dengeli temsilin daha kapsayıcı, daha çevik ve daha güçlü organizasyonlar yarattığına inanıyoruz. Yürütme Kurulumuzda %50 kadın temsil oranına ulaşmamız, bilinçli ve istikrarlı politikalarımızın somut bir sonucu. Kadın liderliğinin güçlenmesi yalnızca kurum performansını değil, iş yapış kültürümüzü de ileri taşıyor. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliğini yönetim prensibimizin temel unsurlarından biri olarak sürdürmeye kararlıyız."