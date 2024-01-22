Danone Türkiye’den üst düzey global atama

Pazarlama ve ürün yönetimi alanında farklı liderlik rollerinde 20 yıllık deneyimi bulunan Pelin Aydoğdu, Danone Uzman Beslenme Erişkin Grubu Başkan Yardımcısı oldu. Aydoğdu, globaldeki bu yeni sorumluluğu ile Danone’nin küresel çaptaki medikal beslenme çalışmalarında kilit rol oynayacak.

2001 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Aydoğdu, Koç Üniversitesi’nde İşletme Bölümü Yüksek Lisansını tamamladı. 2004 yılında katıldığı Danone’de Anne-Bebek Beslenmesi kategorisinde pazarlama alanında farklı roller üstlenen Aydoğdu, 2009-2011 yılları arasında Amsterdam’da 35 ülkeden sorumlu Global Kıdemli Ürün Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra ise Türkiye’ye dönerek Medikal Pazarlama ve Ticari Pazarlama alanında çalışmaya devam etti.

Kategorinin global stratejisine yön verecek

2019 yılında Uzman Beslenme Ürünleri Pazarlama Direktörlüğü’ne atanan Aydoğdu, 2022 yılından bu yana ise Danone Türkiye çatısı altında Anne-Bebek Beslenmesi, Sütlü ve Bitkisel Bazlı Ürünler, Su ve İçecek kategorilerinde 20’nin üzerinde yerli ve global markadan sorumlu Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.

Kariyer yolculuğunu Danone’nin uzman beslenme kategorisi merkez ofisinin bulunduğu Amsterdam’da sürdürecek olan Aydoğdu, yeni görevinde Danone Uzman Beslenme Erişkin Grubu Başkan Yardımcısı olarak kategorinin global stratejisine yön verecek.