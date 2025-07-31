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Danone'den Fenerbahçe'ye sponsor olan Chobani’ye dava!

ABD merkezli gıda şirketi Danone, Chobani'yi ürün ambalajı ve sloganlarını taklit ettiği gerekçesiyle dava etti.

Haber Merkezi
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Danone'den Fenerbahçe'ye sponsor olan Chobani’ye dava!
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Davada, Chobani’nin siyah ve sarı renkli ambalaj tasarımı ile “Parlak ve Yumuşak” sloganının, Danone’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddia ediliyor. Danone, bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin tamamı için maddi tazminat talebinde bulunuyor.

Şirket, daha önce de 2016 yılında Chobani’ye karşı açtığı davada, rakibinin “Simply 100” yoğurt reklamında kendi “Light and Fit” ürününün klor içerdiğini ima ettiğini öne sürerek hukuki zafer kazanmıştı.

Benzer renk, yazı tipi ve grafik kullandığını savundu

Ayrıca Danone, Chobani’nin yoğurt serisinde de benzer bir strateji izlediğini savunarak, Chobani’nin Danone’nin Oikos markasıyla benzer renk, yazı tipi ve grafik kullandığını savundu.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon euro sponsorluk geliri elde edileceğini duyurmuştu.

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